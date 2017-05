Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Namesto avtomobila ali javnega prevoza se tokrat odločite za lastne noge (fotografija je simbolična). Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

19 slovenskih mest vabi, da jih raziščete peš

Potekali bodo do nedelje

5. maj 2017 ob 09:46

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Do nedelje se lahko v 19 slovenskih mestih in krajih odpravite na sprehod, med katerim naredite kakšen opravek in medtem še poklepetate s sosedi.

Ta konec tedna bodo namreč že enajstič potekali urbani sprehodi Jane's Walk, ki spodbujajo hojo po vsakdanjih opravkih in poudarjajo njen pomen za vitalnost mest.

V Sloveniji urbane sprehode od leta 2011 podpira Inštitut za politike prostora in tudi letos je v organizaciji lokalnih partnerjev napovedano 25 sprehodov v 19 mestih po Sloveniji.

Je vaše mesto na seznamu?

Kot so sporočili z Inštituta za politike prostora, bodo sprehodi potekali v Celju, Idriji, Kočevju, Kopru, Kranju, Krškem, Ljubljani, Mariboru, Novi Gorici, Novem mestu, Postojni, Ptuju, Ribnici, Sežani, Slovenj Gradcu, Škofji Loki, Tolminu, Tržiču in Vojniku. Že sedmič sprehodi potekajo v Ljubljani, šestič pa v Celju, Mariboru in Škofji Loki.

Urbani sprehodi Jane's Walk so približno uro in pol dolgi vodeni sprehodi po mestnih četrtih. Namenjeni so povezovanju prebivalcev s sosedi in sosesko in spodbujanju pripadnosti območju bivanja. Obenem sprehodi odpirajo priložnost za pogovor o težavah, s katerimi se stanovalci dnevno spopadajo, in omogočajo oblikovanje pobud, kako soseske narediti privlačnejše in prijetnejše za življenje.

Ideja zrasla v Kanadi

Sprehode organizirajo in vodijo prostovoljci, udeležba na njih je brezplačna. Vodja sprehoda v pogovoru poudarja urejenost prostora z vidika hoje, pripoveduje zgodbe o soseski, v pogovor vključuje zanimive goste in spodbuja druge udeležence, da delijo svoja mnenja in opažanja. Zaželeno je tudi sodelovanje predstavnikov občine, ker se tako lahko ugotovitve s sprehodov hitreje prenesejo do odgovornih.

Pobuda za urbane sprehode Jane's Walk je zrasla leta 2007 v Torontu, po svetu pa se širi od leta 2009. V Sloveniji je v preteklih šestih letih potekalo že 94 sprehodov, ki se jih je udeležilo več kot 1.800 sprehajalcev. Ključno vlogo pri organizaciji sprehodov imajo krajevne nevladne organizacije in povezani posamezniki.

A. P. J.