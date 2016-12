Američani iz Trsta in Benetk na izlet v Sevnico

Z Melanio Trump veliko zanimanje za Slovenijo in Sevnico

19. december 2016 ob 19:54

Trst - MMC RTV SLO

Tržaški in beneški hotel iz italijanske skupine in zasebna turistična agencija s Prestranka po izvolitvi Donalda Trumpa za predsednika ZDA bogatijo svojo izletniško ponudbo v rojstni kraj nove ameriške prve dame.

Izkušeni turistični delavci v prostoru ob slovensko-italijanski meji so našli priložnost zase. V uglednem hotelu na tržaškem nabrežju so med 71 tisoč letošnjimi gosti našteli kar 18 tisoč Američanov.

Poleg Portoroža in Pirana ter Postojnske jame jim bodo po novem ponudili tudi pokušino domačega kraja Trumpove. "Za to smo se odločili na prošnjo nekaterih ameriških agencij, ki so tudi že napovedale začetek teh izletov v prihodnjem letu," je za TV Dnevnik dejal Riccardo Zanelotti, direktor hotela Savoia Excelsior Palace.

Skupaj z beneškim hotelom so izvajalca našli v agenciji z izkušnjami ponudbe Slovenije tujim obiskovalcem. "Pri tem vidimo Sevnico - rojstni kraj. Pokažemo malo okolice, vmes je mogoča pokušina vin, sladice, o kateri se govori in se ne govori," je poudaril Robert Čebokelj iz agencije Slovenia4Seasons.

Sadove večje prepoznavnosti naše države si obetajo tudi v gospodarstvu in seveda Sevnici: "Imamo pa v mislih kar nekaj atraktivnih zadev, kjer bo vključeno vse tisto, kar je tudi Melania kot otrok lahko videla," je še razložila Mojca Pernovšek iz Zavoda za kulturo, šport in turizem Sevnica. Za izlet bo treba odšteti okoli 160 evrov, o uspehu ponudbe pa organizatorji ne dvomijo.

VIDEO Američani iz Trsta v Sevnico

Mirjam Muženič, Televizija Slovenija