Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Barba Jere je prideloval staro vinsko sorto Biševski plavac in ustvaril svojo lastno blagovno znamko. Foto: iOtok Jere je bil s svojim delom in znanjem živ dokaz, da je življenje na Biševu lahko dolgoročno uspešno. Foto: iOtok Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Barba Jere - upokojeni učitelj, ki je ustvaril svojo znamko biševskega plavca

Bil je eden zadnjih biševskih barb

6. februar 2017 ob 06:14

Biševo - MMC RTV SLO

Barba Jere je bil eden zadnjih biševskih barb. Bil je vztrajni zagovornik pravega biševskega življenja, ki od vsakega otočana zahteva trdo sezonsko delo v vinogradu in turizmu, na polju in na morju.

Jere je bil s svojim delom in znanjem živ dokaz, da je življenje na Biševu lahko dolgoročno uspešno. Otočanom je bil zgled in navdih, za številne obiskovalce pa biševska ikona.

Jere je že kot otrok obiskoval Biševo, kjer je pomagal stricem na družinskem posestvu. Navdušen nad kmetovanjem je končal srednjo kmetijsko šolo. Na otok se je za stalno preselil kot upokojeni učitelj kemije in biologije in na Biševo prinesel obilo znanja o vinogradništvu. Prideloval je staro vinsko sorto Biševski plavac in ustvaril svojo lastno blagovno znamko. Jere je trdil, da na otoku potrebuješ vsake stvari najmanj po dve. Če si ti kaj pokvari, na Biševu tega ne moreš kupiti. Tako je na svojem posestvu hranil kopico strojev in kmetijskih pripomočkov ter celo dve povsem enaki Toyoti.

Jere Zambarlin je bil pravi barba. Naziv v Dalmaciji prvenstveno označuje brata očeta ali mame. Mate Dolenc pa pravi: "Naziv barba je velika čast, ki si jo je treba prislužiti. Barba je kot čin ali funkcija. Barba ne more biti vsakdo. Barba je lahko le nekdo, ki je popolnoma prežet z morjem in vinsko trto."

Barba Jere se je v starosti boril z rakom. V zadnjem letu se mu je stanje tako poslabšalo, da je večino časa preživel na Visu pri svojih sinovih. Navdušeno je podprl ustanovitev biševskega mestnega odbora, otočanom pa je položil na srce, da vanj za nobeno ceno ne smejo spustiti politike in denarja.

Nadina Štefančič