Belorusija: "Kjer ni ljudi, tam ni težav"

Zakonca, ki sta se zaradi slabih sosedskih odnosov preselila na rob gozda

20. avgust 2018 ob 16:56

Yukhovichi - MMC RTV SLO, Reuters

Na odročnem severovzhodu Belorusije, več deset kilometrov od najbližje vasi s tekočo vodo, živita zakonca Baikov. Na gozdnato ozemlje ob meji z Rusijo sta se preselila pred 26 leti, saj sta si želela tišine.

V kolibi, ki sta jo postavila leta 1992, sta Tamara in Yuri Baikov našla svoj mir. K selitvi so ju spodbudili slabi sosedski odnosi, večna človeška nestrinjanja in zavidljivi pogledi, pravita. "Tukaj ni ljudi, zato tukaj ni konfliktov," je za Reuters povedala Tamara Baikov, ob tem pa poudarila, da bi raje vsak dan oplela hektar zemlje, kot da bi se preselila nazaj v vas.

V vasici Yukhovichi sta se zakonca preživljala s kmetovanjem, neke noči pa sta pograbila najosnovnejše potrebščine, zbudila svojo hčer Veroniko in se preselila na posestvu ob gozdu, več kot 19 kilometrov od stran.

Življenje je za 69-letnika tukaj preprostejše, pripovedujeta. Ker ni elektrike, bereta ob baterijski svetilki, za kuhanje in umivanje pa uporabljata vodo iz bližnje reke. Z jajci in mesom ju oskrbujejo race in kokoši, koze jima dajejo mleka in sira.

Hči Veronika je njuna edina povezava z zunanjim svetom. Iz vaške trgovine jima nekajkrat na mesec prinese potrebščine, ki jih ne moreta pridelati iz nič, na tržnici pa sadje, zelenjavo in mlečne izdelke, ki jih pridelata doma.

"Najina Veronika sadje in zelenjavo proda na tržnici v sosednji Rusiji. Če k izkupičku prištejeva še pokojnino, imava dovolj denarja za preživetje," je za Reuters povedal Yurri. "Svojih domačih živali ne moreva zapustiti niti za en dan," je še poudaril.

Dni preživljata na prostem, zvečer pa rada prisluhneta ruski radijski postaji in spremljata novice iz sveta."Tišina mi je všeč, a s Tamaro ni nikoli zares tiho," se še pošali Yuri.

K. Ši.