Briška vina osvajajo Kitajsko in ZDA

Američani se najbolj zanimajo za rebulo

6. maj 2017 ob 12:01

Dobrova - MMC RTV SLO/STA

Klet Brda letos povečuje izvoz svojih vin. Najhitreje raste izvoz na Kitajsko, kamor so v letošnjem prvem četrtletju poslali šest ladijskih zabojnikov vin vrhunskega razreda v vrednosti pol milijona evrov.

Najpomembnejši izvozni trg za briška vina sicer ostajajo ZDA, kjer je največ zanimanja za rebulo, "briško kraljico". Na splošno Američani pri slovenskih vinih iščejo avtohtone sorte, nekateri najuglednejši briški vinarji pa v tujino izvozijo tudi do 80 odstotkov.

V Kleti Brda so povedali, da gre pri izvozu na kitajski trg, kjer bolj iščejo rdeča vina višjega kakovostnega razreda, za združevalni koncept, ki povezuje različne slovenske vinske regije in vinarje za skupno trženje na Kitajskem. Letošnji izvoz zajema poleg vin Kleti Brda še vina petih primorskih in treh štajerskih kleti.

Pošiljke sestavljajo v Kleti Brda, ki nudi tudi vso logistično podporo za sodelujoče vinarje. Prvo večjo pošiljko so na Kitajsko poslali junija lani, ko so dva zabojnika napolnili z z vini vinskih kleti Klet Brda, Ščurek, Edi Simčič, Dušan Kristančič, Pullus, Marof in Radgonske Gorice.

Prva polovica letošnjega leta sicer poteka v znamenju vinskih sejmov. Sodelovali so na najpomembnejših evropskih vinskih dogodkih Prowein v Nemčiji in Vinitaly v Veroni, kjer je bil sauvignon blanc quercus 2016 uvrščen med najboljša vina tega sejma.

Nov zagon

V vinogradništvu se po več letih zatišja dogaja ponovni zagon v obnovi vinogradniških površin. "Glede na prodano število cepljenk sklepamo, da je obnova vinogradov bistveno večja v primerjavi s prejšnjimi leti. Spodbudno je, da so se vinogradniki največ odločali za rebulo. Vse razpoložljive količine so bile razprodane že s prednaročili lansko poletje, trenutno prodajajo cepljenke za prihodnje leto," so povedali.

Delo v briških vinogradih poteka po načrtu, pri tem da je nekatere vinograde zadružnih vinogradnikov prizadela pozeba, najbolj v zaprtih dolinah in ravninskih predelih. V Kleti Brda ocenjujejo, da bo škoda po prvih ocenah med 12 in 15 odstotki celotnega pridelka.

Sicer pa v Kleti Brda v sodelovanju z Goriškim muzejem urejajo razstavo vinogradništva in vinarstva, ki bo za javnost odprta v juniju. To je ena izmed dejavnosti v sklopu letošnjega praznovanja 60. obletnice ustanovitve zadružne kleti, ki jo bodo počastili ob martinovanju.

K. S.