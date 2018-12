British Airways k nam prihaja poleti. Foto: Reuters Dodaj v

British Airways bo poleti letel iz Ljubljane na Heathrow

Nova povezava z Londonom

4. december 2018 ob 16:28

London - MMC RTV SLO

Britanski prevoznik British Airways bo v poletni sezoni opravljal polete med Ljubljano in londonskim letališčem Heathrow.

Po prvih informacijah naj bi British Airways letališče Jožeta Pučnika s Heathrowom povezoval od 15. julija do 2. septembra 2019.

V London bodo leteli dvakrat tedensko, ob ponedeljkih in petkih.

Polete bo British Airways opravljal z airbusom A319 in bo neposredno konkuriral Easyjetu in Wizzairju, ki bosta v poletni sezoni opravila do 17 tedenskih poletov na letališča Luton, Stansted in Gatwick.

Vozovnice so že v prodaji po ceni od 185 evrov dalje, v ceno pa je všteta samo ročna prtljaga.

K. S.