Čokoladne skulpture in slike vabijo v Radovljico, briška kulinarika v Šmartno

21. april 2017 ob 10:47

Radovljico/Šmartno - MMC RTV SLO

Ta konec tedna na izlet vabijo Brda s svojo hrano in predvsem vini, Radovljica pa s festivalom čokolade, ki tradicionalno privabi več deset tisoč ljubiteljev te slaščice.

Lani se je tridnevnega radovljiškega festivala čokolade udeležilo kar 55.000 obiskovalcev iz vse Slovenije, pa tudi iz tujine, so pojasnili v Zavodu Turizem in kultura Radovljica, in poudarili, da jih približno toliko pričakujejo tudi letos, ko se bo na festivalu predstavilo okoli 40 razstavljavcev, pet izmed njih prvič. Kot pravi direktorica zavoda Nataša Mikelj, si na festivalu želijo različnih proizvajalcev, da lahko obiskovalcem prek degustacijskih kuponov predstavijo čim več raznolikih vrst, okusov in oblik čokolade.

Letošnji novi okusi so čokolada z zaseko, ocvirki, olivnim oljem in mohantom. Pripravili bodo fontano iz bele čokolade, nova okusa sadja v čokoladi pa bosta kaki in mango. Poleg bele in črne čokolade se bo na festivalu letos predstavila še blond čokolada. Na voljo pa bo tudi vrsta veganskih, brezglutenskih in presnih izdelkov.

Čokoladni žetoni, skulpture, slike in 95-kilogramska gorenjka

Lani so ob festivalu izdelali največjo čokolado za Guinnessovo knjigo rekordov, letos pa pripravljajo čokoladno ruleto s čokoladnimi žetoni in čokoladne skulpture, ki jih bo izdeloval Miro Rismondo, sicer poznan po svojih skulpturah iz ledu. Posebnost pa bodo tudi čokoladne slike, ki jih bo na festivalu izdelovala akademska slikarka Meta Šolar.

Ena od največjih zanimivosti letošnjega festivala bo 95 kilogramov težka Gorenjkina čokolada, ki so jo izdelali ob 95-letnici podjetja. Velikanka vsebuje 32 kilogramov lešnikov in 63 kilogramov mlečne čokolade s 30-odstotnim deležem kakava. Mojstri jo izdelajo tako, da čokolado vlijejo v poseben model. Celoten postopek izdelave pa traja približno 24 ur.

Degustacija briške hrane in vin

S hrano in vinom pa na skrajni zahod države vabijo Brici, ki v Šmartnem pripravljajo festival vina in kulinarike Brda in vino, v okvir katerega se za kuliso starega taborskega obzidja predstavlja okoli 25 izbranih restavracij in številni briški vinarji, ki bodo za polne želodčke in kozarce skrbeli v soboto med 12. in 19. uro, pri čemer je treba poudariti, da treba vstopnico na dogodek rezervirati, so zapisali organizatorji.

