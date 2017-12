Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Turisti bodo dobili priložnost, da se približajo znamenitemu krovu Titanika. Foto: Reuters Sedeži v prvi odpravi so že zasedeni. Foto: Reuters Dodaj v

Do razbitin Titanika za slabih 88 tisoč evrov

Nova turistična atrakcija

28. december 2017 ob 18:06

New York - MMC RTV SLO

Avanturisti, ki so pripravljeni globoko seči v žep, se bodo lahko od maja prihodnje leto potopili v globine morja k ruševinam znamenite potniške ladje Titanik in na lastne oči preverili, kaj je po 106 letih še ostalo od nje.

Zanimanje za najbolj znano ladjo 20. stoletja se je znova vzbudilo, ko je Robert Ballard pred skoraj 32 leti odkril njene ruševine na morskem dnu v severnem Atlantiku. Piko na i k priljubljenosti pa je dodal še film režiserja Jamesa Camerona. Toda tudi te ne bodo večne, saj jih, kot poroča spletni portal CNN, ogroža "ekstremofilna bakterija", ki bi po študiji, izvedeni lani, lahko v 15 do 20 letih pojedla vse, kar je še ostalo od Titanika.

Londonska turistična agencija Blue Marble Private je zato vzela stvari v svoje roke in ponudila za marsikoga zadnjo priložnost, da obišče ta potopljeni biser. In to za slabih 88 tisoč evrov na osebo. Enajstdnevno potovanje se bo začelo v Novi Fundlandiji.

Tam se bodo turisti vkrcali v posebno potopljivo plovilo vozilo, izdelano iz titana in karbonskih vlaken, ter se z njim popeljali do zadnjega počivališča Titanika - 3.000 metrov pod površjem. Sedeži v prvi odpravi so že zasedeni. A po podatkih agencije Blue Marble Private je cena primerljiva s ceno vozovnice v prvem razredu za krstno plovbo Titanika leta 1912 iz Southamptona v Veliki Britaniji do New Yorka. Če upoštevamo inflacijo.

Udeleženci bodo imeli tudi tri dni časa za individualne potope v posebnih mini podmornicah, med katerimi bodo lahko opazovali in raziskovali ladijske razbitine ter iskali druge artefakte, ki že stoletje ležijo okoli njih, pojasnjuje lastnica agencije Elizabeth Ellis. Na voljo bodo imeli tudi 3D- in 2D-sonar. Naslednjo odpravo načrtujejo za poletje 2019.

K. K.