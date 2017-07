Dubrovnik: v visoki sezoni za uro parkiranja deset evrov

22. julij 2017 ob 16:31

Dubrovnik - MMC RTV SLO/STA

Mestni svet v Dubrovniku je zvišal cene parkiranja avtomobilov v neposredni bližini srednjeveškega mestnega jedra s 40 kun na 75 kun (s 5,35 evra na 10 evrov) za uro.

Nove "sezonske" cene bodo veljale do 31. oktobra, zvišali pa so tudi "zimske" cene parkiranja, in sicer z 20 kun (2,70 evra) na 40 kun za uro.

V odločitvi so zapisali še, da bo dnevna parkirna karta do 31. oktobra za območje ob starem mestu namesto dosedanjih 800 kun (107,10 evra) stala 1.500 kun (200 evrov). Med 1. novembrom in 30. aprilom bo za dnevno karto treba odšteti 800 namesto dozdajšnjih 400 kun (53,55 evra).

Če kdo želi tedensko parkirno karto, bo moral zanjo po novem med poletno sezono odšteti 1.500 kun, čez zimo pa petkrat manj, to je 40,20 evra. Mesečna karta poleti stane 4.000 kun (535,50 evra) pozimi pa petkrat manj. Letna parkirna karta je dosegla ceno 14.000 kun (1.874,20 evra).

Občutno višje cene so mestni svetniki upravičili s potrebo, da bi zagotovili parkirna mesta blizu mestnega jedra za čim večje število uporabnikov in da bi spodbudili pretok vozil ter zmanjšali gnečo.

V Dubrovniku sicer obstaja pet parkirnih območij, nove cene pa bodo uveljavili osem dni po objavi v mestnem uradnem listu.

