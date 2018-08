Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Tako bo videti novo nakupovalno središče v Dubaju. Foto: Emaar Properties V sklopu središča bodo zgradili tudi največjo kitajsko četrt na Bližnjem vzhodu. Foto: Emaar Properties Dodaj v

Foto: Dubaj razkril načrte za megalomansko nakupovalno središče

Dubai Square bo še enkrat večji od Dubaia Malla

23. avgust 2018 ob 14:14

Dubaj - MMC RTV SLO

V Dubaju so razkrili načrte za nakupovalno središče vseh nakupovalnih središč - prostran kompleks, ki se bo raztezal na površini stotih nogometnih igrišč, s čimer bo "Dubai Square" največje nakupovalno središče sveta.

Dve milijardi dolarjev vreden projekt se bo ponašal z več kot 743.000 kvadratnih metrov nakupovalnih površin, kar je več kot dvakratna velikost trenutnega dubajskega rekorderja, Dubai Malla. V sklopu nakupovalnega središča bodo zgradili tudi največjo kitajsko četrt na Bližnjem vzhodu.

Dubajčani ne skrivajo, da je Dubai Square posebej zasnovan kot destinacijska lokacija. V pritličju bodo tako v futuristični areni s 3D-projekcijami gostili zvezdniške nastope, koncerte in gledališke predstave, za družine pa bo poskrbljeno s kinematografom, vodnim parkom, športno areno in supermarketom.

A največ pozornosti bodo posvetili tehnološki plati. "Dubai Square dviguje meje modernega nakupovanja in zabave s tehnologijo naslednje generacije," je sporočil predstavnik družbe Emaar Properties. "Zasnovan je za novo dobo strank, ki so digitalne, povezane in tehnološko ozaveščene".

Za ljubitelje visoke tehnologije

Celotno središče bo tako pravi raj za ljubitelje visoke tehnologije in ekskluzivnosti - med drugim bodo na voljo VIP-garderobe, pametne garderobe z interaktivnimi zrcali in vodeni ogledi zasebnih modnih kolekcij.

"Večkanalski" slog prodajnega prostora, ki bo povezoval fizične trgovine z digitalnimi platformami, bo povzdigovala nova tehnologija, nakupi pa bodo mogoči tudi z mobilnimi napravami. Kupcem bodo na voljo tudi po meri narejene mobilne aplikacije in identifikacija prek radijskih zvez.

Pri Emaarju vztrajajo, da Dubai Square ni samo za milenijsko generacijo in da bo v njem vsak našel nekaj zase, priznavajo pa, da so glavna ciljna skupina zagotovo nova generacija tehnološko veščih mladih.

Trenutno je največje nakupovalno središče po nakupovalnih površinah s 660.000 kvadratnimi metri South China Mall v Dongguanu na Kitajskem. Prvo trojico dopolnjujeta še dve kitajski nakupovalni središči, na četrtem mestu pa je SM City North EDSA na Filipinih.

K. S.