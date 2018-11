Foto: Kaj storiti, da bo turistov manj, ne več?

Boracay, Filipini. Filipinski "žurerski" otok Boracay so prejšnji teden po šestih mesecih intenzivnega čiščenja znova odprli za obiskovalce, a bodo po novem zanje veljala stroga pravila, da bi otok ubranili pred vnovičnim nenadzorovanim množičnim turizmom. Z novim režimom so na plažah prepovedani prostori za masaže, stojnice z izdelki, prostori za kresove in izdelovalci gradov iz peska, prav tako so prepovedani vsi vodni športi z izjemo plavanja. Oblasti so vzpostavile 30-metrski pas od morja proti notranjosti otoka, iz katerega so izrinile podjetja in podrle nekatere stavbe. Na otoku bo lahko hkrati največ 19.200 turistov, kar namerava vlada nadzorovati s številom razpoložljivih hotelskih sob. Vrsta restavracij in hotelov, ki niso izpolnjevali standardov, je morala zapreti vrata, ponovno so turistom na voljo zgolj storitve nekaj manj kot 160 s turizmom povezanih podjetij. Prepovedane bodo tudi ogromne večdnevne zabave na plažah, ki so nekoč pritegnile na tisoče željnih razvedrila. Foto: Reuters