Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Rimska podzemna postaja je hkrati arheološki muzej. Foto: EPA Petdeset milijonov evrov vredno postajo bodo odprli jeseni. Kdaj bo Metro C dosegel srednjeveško mestno jedro, pa ne ve še nihče. Foto: EPA VIDEO Rim: Postaja podzemne žel... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto, video: Bogata arheološka zbirka na rimski podzemni postaji

Slabo razvit sistem podzemne železnice v večnem mestu

15. maj 2017 ob 16:42

Rim - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Rim ima - glede na svojo velikost - slabo razvit sistem podzemne železnice. V večnem mestu se, včasih neupravičeno, izgovarjajo na ostanke bogate zgodovine, ki jih odkrivajo povsod, kamor zasadijo lopato. Osnovnemu križu starih linij A in B so zdaj dodali še linijo C, ki so jo po petih letih zamud končno pripeljali do mestnega središča.

Po osemnajstih kilometrih predmestij in desetih letih gradnje je tretja linija podzemske železnice le dospela do mestnega obzidja. Rimski "Metro C" se pri svetem Janezu v Lateranu križa z linijo A - priložnost za postajo z bogato arheološko zbirko.

"Najpomembneje je, da do najdb nismo prišli po naključju. Rekonstruirali smo večtisočletno zgodovino delčka mesta, ki jo lahko zdaj pripovedujemo z eksponati," je povedal Francesco Prosperetti, arheološki nadzornik mesta Rim.

Smo na območju poslopij kmetijskega posestva z začetka štetja - zato tudi starorimske cevi za drenažo in namakanje nasadov. "Tu so gojili predvsem breskve, ki so jih v rimske dežele v času Oktavijana prinesli iz Perzije. Breskve so si lahko takrat privoščili le najpremožnejši," je preteklost orisala Rossella Rea, znanstvena direktorica gradbišča.

Arheološka plast sega tu več kot 20 metrov v globino, vse do tirov: skozi stoletja Italije, Papeške države in Rimskega cesarstva do Etruščanov in v predzgodovino. Petdeset milijonov evrov vredno postajo bodo odprli jeseni. Kdaj bo Metro C dosegel srednjeveško mestno jedro, pa ne ve še nihče.

"To najdišče nazorno prikazuje, kako so v poznejših obdobjih v poslopja vgradili del ostankov predhodnih poslopij," pojasnjuje profesor arhitekture na univerzi La Sapienza Filippo Lambertucci.

Toda medtem ko se Rim upravičeno baha z novo podzemno postajo, se mestna uprava sprašuje, kje pridobiti potreben denar za nujno obnovo starih dveh linij podzemne železnice. Zanjo potrebujejo milijardo in pol evrov, v mestni blagajni pa je za 14 milijard luknje.

D. S., Janko Petrovec, TV Slovenija