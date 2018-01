Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Vrt za hišo? Ne, vrt na strehi. Foto: Reuters Sorodne novice Foto: Prvič v zgodovini plavali čez počasi izginjajoče Mrtvo morje Dodaj v

Foto: Življenje na višini - strehe v Tel Avivu kipijo od dogajanja

Prostor za umik pred mestnim vrvežem

27. januar 2018 ob 18:01

Tel Aviv - MMC RTV SLO, Reuters

Zelenjavni vrtiček, bar, slikarski atelje, prostor za trening borilnih veščin ali dnevna soba na prostem - v Tel Avivu del življenja poteka v stanovanjih, drugi del pa na strehah stavb.

Prostora v hitro razvijajoči se gospodarski prestolnici Izraela, ki velja tudi za najbolj razgibano in pestro izraelsko mesto, kar zadeva zabavo in nočno življenje, je vedno premalo. Zato se je v zadnjem času razširila navada, da si Telavivčani uredijo strehe zgradb in na njih preživljajo veliko časa. Nekateri so si tako na streho namestili sedežne garniture in pijače, spet drugi so nekaj kvadratnih metrov svojega prostora spremenili v lasten zelenjavni nasad, tretji se odpravijo na streho le umirit, sprostit in z razdalje opazovat mestni utrip, ki vrvi pod njimi.

Kako živijo in dihajo strehe stavb v Tel Avivu, si oglejte v galeriji.

A. P. J., foto: Reuters