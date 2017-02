Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Raziskava se je osredotočila na družbeno življenje ljudi in njihov odnos do druženja v 39 mestih po vsem svetu. Foto: Pixabay Göteborg je po raziskavi najdružabnejše mesto, saj je slavil kar v treh od desetih kategorij. Foto: Pixabay Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Göteborg - najdružabnejše mesto na svetu

22. februar 2017 ob 19:57

Göteborg - MMC RTV SLO

Raziskava, v katero so vključili 39 mest iz vsega sveta, je razkrila, da je najdružabnejše mesto na svetu švedski Göteborg.

Raziskava, ki jo je naročila spleta stran za rezervacije Hostelworld, se je osredotočila na družbeno življenje ljudi in njihov odnos do druženja v 39 mestih po vsem svetu. Mesta je skoraj 13.000 sodelujočih ocenjevalo v desetih kategorijah, med drugim so morali anketiranci odgovarjati na vprašanja o tem, kako pogosto jedo v restavracijah, pa tudi o pogostosti druženja s prijatelji in odprtosti do turistov.

Očitno so na Švedskem pravi veseljaki, saj se je na podlagi raziskave poleg Göteborga, ki se je uvrstil na prvo mesto, na drugo mesto zavihtela prestolnica Švedske Stockholm. Do petega mesta so se nato zvrstila mesta Chicago, Boston in New York.

Newyorčani radi jedo zunaj, v Džakarti so prijatelji na prvem mestu

Göteborg je v treh kategorijah od desetih dosegel najvišje število točk, a v kategoriji, ki se je osredotočala na pogostost obiskovanja restavracij, se je na vrh zavihtel New York. Prebivalci Velikega jabolka si obrok v restavracijah privoščijo v povprečju kar 89-krat na leto.

Prebivalci Džakarte so slavili v kategoriji, ki je ugotavljala pogostost druženja s prijatelji, saj se z njimi v povprečju srečajo kar 151-krat na leto. Vendar se ne družijo v restavracijah, te obiščejo v povprečju le 18-krat letno, ampak prijatelje raje povabijo k sebi domov. Po pogostosti druženja s prijatelji Džakarti sledita Barcelona in Madrid.

Med prvo deseterico se na presenečenje mnogih ni uspelo uvrstiti Berlinu, Londonu in Parizu. A raziskovalci so po poročanju The Guardiana pojasnili, da se prebivalce omenjenih mest družijo manj zaradi pomanjkanja prostega časa, težav s prometom pa tudi zaradi visokih stroškov, ki jih s seboj prinese druženje v lokalih, restavracijah in obiskovanje zabav.

Lestvica najdružabnejših mest:

1. Göteborg

2. Stockholm

3. Chicago

4. Boston

5. New York

6. Kopenhagen

7. Madrid

8. Rim

9. Hamburg

10. Dublin

Sa. J.