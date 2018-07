Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Lastništvo nad mestecem je bilo vrsto let v rokah ene družine. Foto: Reuters Dodaj v

Kalifornijsko mesto duhov kot turistična atrakcija

Veliki načrti novih lastnikov

20. julij 2018 ob 12:29

Pred nekaj tedni je mestece Cerro Gordo v Kaliforniji polnilo naslovnice, ko je postalo znano, da je na prodaj. To je sprožilo niz odzivov na družbenih omrežjih, kjer je uporabnike vznemirjala misel, da bi lahko postali lastniki pravega mesta duhov.

Mestece je kmalu dobilo svojega kupca, in kot poroča Lonely Planet, bi lahko kmalu postal odmevna postojanka za turiste. Čeprav so ga najprej prodajali za slabih 800.000 evrov, so ga na koncu prodali skupini investitorjev iz okolice Los Angelesa za 1,2 milijona evrov. K uspešni prodaji so pripomogli tudi načrti novih lastnikov. Njihov najresnejši tekmec je bila skupina, ki je želela površino spremeniti v farmo za vzgojo marihuane.

Novi lastniki želijo mestece spremeniti v butično turistično destinacijo. Še več: želijo obnoviti tamkajšnje zgradbe in jim povrniti čar. Prav ta odločnost, da ostanejo zvesti zgodovini, je prepričala prodajalce. Kot so novi lastniki povedali v intervjuju za CNN, želijo v mestecu gostiti serijo različnih dogodkov, med njimi tudi koncerte, kulinarična druženja in gledališke predstave.

Mestece je bilo med letoma 1865 in 1957 zavetje rudarjev. Z leti je mesto propadalo in postalo zanimivo za turiste zaradi zapuščene narave in zgradb. Trenutno je na ozemlju 22 zgradb in veliko prostora, da se zgradijo nove. Prav tako pa mesto od Las Vegasa in Los Angelesa ločijo zgolj štiri ure vožnje.

K. K.