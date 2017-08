Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Bogračfest je tradicionalna kulinarična prireditev v Lendavi, na kateri bodo tokrat že trinajsto leto zapored ekipe iz različnih držav tekmovale v kuhanju bograča. Foto: Sandi Horvat Oglarski praznik, ki bo letos potekal že 22. leto zapored, so začeli pripravljati zaradi ohranjanja tradicije oglarjenja v Idrijskih Krnicah. Foto: BoBo Sobotni večer si lahko popestrite z obiskom Zbiljske noči ob Zbiljskem jezeru v Medvodah, na kateri bodo za glasbeni program poskrbeli Jelena Rozga, Jan Plestenjak in Mambo Kings. Foto: Borut Živulović/BoBo Letošnja popestritev praznika žlikrofov bo obeležje 20. obletnice društva Alpsko mesto leta, ki bo idrijskim žlikrofom dodalo prav poseben kulinarični lesk, obljubljajo prireditelji. Foto: Turizem Idrija Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kam ta konec tedna? Dišalo bo tudi po bograču in žlikrofih ...

Nekaj zamisli za izlete v različne konce Slovenije

25. avgust 2017 ob 11:35,

zadnji poseg: 25. avgust 2017 ob 11:55

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Pred Hišo Stare trte na mariborskem Lentu in na mestnem vinskem griču Piramida že postavljajo klopotec, ki velja za zaščitni znak štajerskega vinogradništva.

Vsakoletna prireditev simbolizira pozdrav jeseni in je uvod v jesenske vinsko obarvane dogodke v Mariboru in okolici z vrhuncem v Festivalu Stare trte in velikem martinovanju.Klopotec, eden od simbolov Slovenije in zaščitni znak štajerskega vinogradništva, je po navedbah Zavoda za turizem Maribor - Pohorje darilo malečniških bračev najstarejši trti na svetu, njenemu gospodarju in vsem Mariborčanom.

S prižigom kope se nocoj ob začenja tridnevni oglarski praznik v Idrijskih Krnicah. Na Oglarskem prazniku prikažejo kuhanje oglja v oglarski kopi ter pripravljajo tekmovanje okoliških društev v postavljanju miniaturnih oglarskih kop. Ob prižigu kope bo zbranim zapel kantavtor Adi Smolar. V soboto pripravljajo druženje ob oglarski kopi ter ples. Nedeljsko dogajanje, ki je tudi najbolj obiskano, pa prinaša osrednji del praznika s tekmovanjem v postavljanju oglarskih kop, ponudbo izdelkov na kmečki tržnici, prikazom kovaške dejavnosti, kulturnim programom, otroškimi delavnicami ter s plesom ob zvokih priznanega ansambla.

V Beli krajini, natančneje v Semiču, bodo priredili že 23. tradicionalno Semiško ohcet. Pod sloganom Gremo v svate organizatorji obljubljajo doživetje drugačnega poročnega obreda, s pridihom ljudskih šeg in navad v belokranjski narodni noši. "Spremljajoči festival ŠtrudFesta, kolesarjenje, razstave, delavnice in tržnica so razlogi več, da nas obiščete," so dodali.

Bled bo ta konec tedna postal prizorišče kolesarskega festivala z najtežjo gorsko kolesarsko dirko v Sloveniji. Blejski kolesarski festival, ki ga bo zaznamoval tudi mednarodni kolesarski sejem, postavlja Bled na zemljevid rastočega segmenta kolesarskega turizma. Festival se bo začel danes in sklenil z nedeljsko dirko.

Begunje na Gorenjskem bodo kot rojstni kraj Slavka in Vilka Avsenika ta konec tedna gostile že tradicionalni, 4. Festival Avsenik. Na festivalu, ki je pomemben tudi za radovljiški turizem, bo nastopilo več kot 20 glasbenih skupin. Največja narodno-zabavna prireditev v Sloveniji bo tokrat posvečena nedavno preminulemu Vilku Ovseniku.

V Kranjski Gori je spet čas za Aljaževe dneve, tokrat so jih priredili že 25.: tridnevni kulturni program se zavrti v počastitev na župnika Jakoba Aljaža, ki je s postavitvijo Aljaževega stolpa na vrhu Triglava opozoril na slovenski prostor. V soboto dopoldne se lahko udeležite tradicionalnega Gustlnovega pohoda na Dovško Babo, v nedeljo pa spremljate zaključek v Vratih, kjer poleg pestrega programa poteka tudi slavnostna maša v spominski kapelci.

Lendava, svetovna prestolnica bograča, bo tudi letos tradicionalno gostila največje tekmovanje v kuhanju bograča v Sloveniji, Bogračfest. Na kulinarični prireditvi se že več kot desetletje zbira na tisoče ljubiteljev priljubljene jedi na žlico. Bogračfest 2017, ki bo v slikovitem starem mestnem jedru Lendave potekal potekal v soboto, prirejajo v okrivu Festivala Vinarium: ta bo še do 2. septembra postregel z bogatim kulturno turističnim dogajanjem in se sklenil s trgatvijo. Za vse, ki si bodo v času Bogračfesta želeli ogledati razgled s priljubljenega lendavskega stolpa Vinarium, bo tja organiziran brezplačen prevoz.

V Narodnem muzeju Slovenije na Metelkovi v Ljubljani bo v soboto potekal dan borilnih veščin v okviru razstave Poti samurajev. Japonsko orožje in bojevniška kultura na Slovenskem, v Dragi pri Igu pa koliščarski dan, ki ga prireja društvo Fran Govekar Ig v sodelovanju z Inštitutom za arheologijo ZRC Sazu. V ljubljanskem živalskem vrtu bo prav tako v soboto potekal družinski dogodek, na katerem bodo med drugim praznovali prvi rojstni dan zebre Črtice.

Idrija bo v soboto gostila tradicionalni praznik idrijskih žlikrofov. Idrijski žlikrofi so prvi slovenski proizvod, ki ga je Evropska komisija prijavila kot zajamčeno tradicionalno posebnost EU-ja. Na prazniku, ki bo potekal na osrednjem Trgu sv. Ahacija, bo ta tradicionalna rudarska jed znova stopila v svet sodobnih okusov in tam dobila zanimiv nov obraz.

Krajevna skupnost Staro Velenje bo v okviru praznovanja krajevnega praznika v sodelovanju z Zavodom za turizem Šaleške doline v nedeljo pred Vilo Bianco pripravila Rokodelsko tržnico s spremljevalnim programom. Rokodelci in domači obrtniki iz vse Slovenije bodo predstavili svoje izdelke in prikazali njihovo izdelavo, prav tako bo njihove izdelke mogoče tudi kupiti. Na Velenjskem gradu pa bo potekal Srednjeveški dan, ki ga organizirata Turistično društvo Velenje in Muzej Velenje.

A. K.