Kam ta konec tedna? Na craft pivo v Ljubljano, na vrhunsko kulinariko v Prekmurje

Od piratov v Piranu do Okusov Posavja

7. september 2017 ob 05:54

Ljubljana,Murska Sobota - MMC RTV SLO

Kljub slabi vremenski napovedi je pred nami z dogodki bogat konec tedna, ki bo minil predvsem v znamenju craft piva in lokalne kulinarike.

Ambiciozno so program zastavili v Ljubljani, kjer bo od danes do sobote britansko veleposlaništvo v Kinu Šiška gostilo prvi Festival britanskega kraft piva v Sloveniji. Otvoritev festivala z veleposlanico Sophie Honey in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem bo danes ob 17. uri, ob 21. uri pa bo sledil koncert britanske skupine Idles.

Festival želi slovenskim ljubiteljem piva predstaviti britansko "real ale" in craft pivovarstvo, hkrati pa tudi okrepiti poslovne stike na tem področju. V treh dneh se bo predstavilo 16 izbranih britanskih majhnih in srednje velikih pivovarn, v petek pa vabljeni tudi na predavanje o zgodovini, kulturi in znanosti pivovarstva ter britanskem pivovarskem trgu pod mentorstvom Jane Peyton, britanske pivske sommelierke 2015 in zgodovinarke alkohola. Zanimivo bo tudi v soboto, ko se bo v popoldanskih urah odvila slepa degustacija slovenskih piv z britanskimi poznavalci.

Dogajanje bo vse dni z britansko glasbo opremljal Radio Terminal, obiskovalci pa bodo lahko lakoto potešili z za Otok značilnimi prigrizki.

Pivo tudi na gradu Sevnica

Petek bo v znamenju craft piva tudi na gradu Sevnica, kjer vas kavarna Graščakova hči od 15. ure dalje vabi na 3. Grajski festival craft piva. Ekipa Pivopisa bo prikazala varjenje piva in predstavitev stilov piv, predstavili se bodo lokalni mikropivovarji, na degustaciji pa boste lahko okušali razlike med pale aleom, ipo, golden alom, porterjem, stoutom in drugimi stili piva. Premierno se bo predstavila tudi nova slovenska (posavska) mikropivovarna, poskrbljeno pa bo tudi za jedačo. Vstopnine ni.

Pestro bo tudi nedaleč stran v starem mestnem jedru Krškega, kjer se bodo v soboto od 17. ure dalje odvijali Okusi Posavja. V okviru festivala vina, kulinarike in umetnosti se bo zvrstila kopica dovršenih okusov "za vse okuse". Okoliški vinarji vinorodne dežele Posavje bodo postregli z izbrano kapljico, okoliške gostilne pa za lokalno kulinariko. Ponudniki bodo Hiša trt, vina in čokolade Kunej, Kmetija Dular, Kmetija Špiler, Vinska klet Molan, Vinarstvo Žaren, Vinska klet Krško, Klet Pirc, Kmetija Kobal, Vinska klet Kerin, Vinogradništvo Štemberger, Penine Istenič, Vinarstvo Keltis, Restavracije Tri lučke, Gostilne Kunst, Staromestne čajnice Josipina, Gostilne Repovž, Gostilne Pečnik in Bistro Saša.

V Prekmurju bo dišalo

Ena lepših kulimaričnih prireditev bo v petek potekala v Prekmurju, ko bodo obiskovalce na grajskem dvorišču v Murski Soboti na Gourmet Over Mura razvajali gostujoči in lokalni kuharski mojstri - Luka Jezeršek (Dvor Jezeršek), Marko Pavčnik (Pavus), Leon Pintarič (Gostilna Rajh), Daniel Sukič (Šunkarna Kodila), Bojan Firbas (Domačija Firbas) in Gorazd Kocbek (Oljarna Kocbek). H kulinaričnim kreacijam boste lahko degustirali vrhunska vina iz kleti Marof, Steyer, Krampač in Gjerkeš ter craft piva Pivovarne Bevog. Poskrbljeno bo tudi za glasbeno spremljavo. Dogajanje se prične ob 19. uri, vstopnine pani.

V Celje se medtem po poletnem premoru vrača kulinarična karavana Odprte kuhne. Na Mestni tržnici in Savinovi ulici se bo kuhalo v soboto od 10. do 20. ure, za suha grla in prazne želodčke pa bo skrbelo 24 različnih ponudnikov.

V Piran na gusarje

Malce drugačno vzdušje pa bo na obali, kjer bo od petka do nedelje Pomorski krst Piran spremenil v kraljevino Neptuna in gusarjev. Obljubljajo gusarsko animacija in igre, delavnice soljenja, filetiranja, vlaganja in degustiranja rib, plesne nastope, oglede starih bark, likovno ustvarjanje in tržnico, dogajanje pa se bo po vrhuncu – tradicionalni povorki prihodnjih pomorcev z Neptunom na čelu – prelilo v gusarski ples. Pomorski krst vsako leto prireja Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran (GEPŠ) ob sprejemu novega rodu prihodnjih pomorcev.



Veliki Koželjev vinski festival

Konec tedna lahko podaljšate še na ponedeljek, ko bo Koželj - Hiša dobrih vin že sedmo leto zapored organiziral svoj tradicionalni Festvina. Ta veliki vinski uvoznik želi s festivalom svojim kupcem predstaviti zgodbe o vinih, ljudeh, novostih ter trendih doma in v svetu. Prireditev, kjer se bo zbralo več kot 70 slovenskih in tujih vinskih hiš, bo potekala v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju, obiskovalci pa se bodo letos prvič lahko udeležili delavnice na temo penin in šampanjcev, ki jo bo vodil Leon Beton, vinski strokovnjak, sommelier, degustator in publicist.

K. S.