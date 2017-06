Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Pivo & Burger Fest je postal že stalnica kulinarične ponudbe v Sloveniji. Foto: Pivo & Burger Fest Vipavski Križ obiskovalce pričakuje v soboto. Foto: Arhiv Zavod Vipavski Križ Poletna vinska razvajanja vabijo v Ljubljano. Foto: Organizator Čipka je simbol Idrije. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kam ta konec tedna? Na vino, pivo, grajske igre in idrijsko čipko.

Možnosti je več kot dovolj

16. junij 2017 ob 13:56

Ljubljana - MMC RTV SLO

Tudi prihajajoči konec tedna je zapolnjen s številnimi družabnimi dogodki, med katerimi prevladujejo kulinarične prireditve. Dogodki so razporejeni po vsej Sloveniji.

Tradicionalno, že deseto leto zapored, se bo tretjo soboto v juniju po stari Ljubljani vila Ljubljanska vinska pot. Njena (pred)poletna različica, ki sliši na ime Poletna vinska razvajanja, vabi na vinsko-kulinarični sprehod med 11.00 in 21.00. Na stojnicah, ki bodo razporejene po Stritarjevi ulici, Mestnem trgu in Cankarjevem nabrežju, se bodo Ljubljančankam in Ljubljančanom ter gostom od blizu in daleč predstavilo več kot 60 ponudnikov vrhunske vinske kapljice in odličnih kulinaričnih dobrot iz vse Slovenije. Piko na i kulinarični ponudbi tudi to leto predstavlja partnerski projekt Okusi Ljubljane, v okviru katerega bo na petih stojnicah mogoče spoznati in okusiti tipične ljubljanske jedi.

Pivo & Burger Fest

V prestolnici bo v soboto in nedeljo potekal tudi prvi letošnji Pivo & Burger Fest. Na dogodku se bo predstavilo kar 24 ponudnikov piva in 21 ponudnikov burgerjev, s čimer Pivo & Burger Fest predstavlja največji tovrstni dogodek v Sloveniji in širši regiji. Rujno kraftkapljico najboljših slovenskih pivovarjev, cvetober tujih piv in slastne burgerje za vsa prehranska prepričanja bodo obiskovalci lahko raziskovali oba dni od 11.00 do 23.00.

Festival vina zelen

V Vipavskem Križu bo v soboto od 17.00 do 22.00 svoja vina zelen predstavilo več kot trideset vinarjev iz zgornje in spodnje Vipavske doline. Druženje bodo popestrili z viteškimi igrami, kuhanjem poletne s pršutom po starem in vodenim ogledom Vipavskega Križa.

V Trebnjem bo v soboto potekala prireditev Iz Trebanjskega koša, na Ptuju bodo odprli Ptujske grajske igre, v Hrastniku pa bo potekala prireditev Jamatlon, na kateri bodo udeleženci po rovih Rudnika Trbovlje-Hrastnik premagovali rudniške ovire.

Konjiški dnevi

Slovenske Konjice bodo v drugi polovici junija kulturno, glasbeno, umetniško, izobraževalno in kulinarično znova obogatili tradicionalni Konjiški dnevi. Med vrhunce dogajanja župan Miran Gorinšek uvršča današnji dan domače hrane in pijače, sobotni 2. tek po gričih, konec prihodnjega tedna pa še tradicionalno veliko zabavo ob 20-letnici Radia Rogla. To soboto bo v mestu vina in cvetja potekal tudi dan odprtih vrat v čebelarstvih, svoje dejavnosti pa bodo predstavili tudi gozdarji, obrtniki in podjetniki, zeliščarji, lekarnarji, vinogradniki in številni drugi. Obudili bodo tudi tradicionalne običaje, prireditve, pohode in predavanja.

Litijski Vikend odprtih vrat

Od petka do nedelje se bo 16 turističnih ponudnikov predstavili na Litijskem Vikendu odprtih vrat. Obiskovalci se bodo lahko podali na dogodivščino v vasi Slivna, kjer si bodo ogledali 200 let staro domačijo Pr' Škunder, se dotaknili gline, poskusili domače skutne štruklje ekološke kmetije Kovač in preizkusili svoj pogum na plezalnih poteh in orjaškem spustu v Pustolovskem parku Geoss. Na drugem koncu občine, v Dolah pri Litiji, bodo na Oglarski domačiji Brinovec obiskovalci spoznali dediščino priprave oglja, uživali v pokušini oglarskega kruha in piva in se preizkusili v risanju z ogljem.

V Centru za zunanjo ureditev organizirajo predavanje na temo doživetja lesa. Prav tako si bo mogoče ogledati salon in galerijo z razstavo slovenskih drevesnih vrst. Na Domačiji Paternoster so pripravili slovenski čebelnjak, navdušenci jahanja pa se bodo lahko podali na dogodivščino Divjega zahoda v Konjeniški klub Litija ali pa se poučili o hipoterapevtskem jahanju in se družili s konji v Zavodu 16 podkvic.

36. festival idrijske čipke

In še skok v Idrijo, kjer se z odprtjme osrednje razstave Društva klekljaric idrijske čipke Spominčice-male klekljarske mojstrovine danes začenja 36. festival idrijske čipke. Vse tri dni festivala bodo s svojimi kreacijami navduševali floristi iz desetih držav, ki bodo po ulicah Idrije na temo čipk in cvetja izdelovali cvetlične dekoracije.

Poleg osrednje razstave bodo ustvarjalnost in izjemno znanje mlajše generacije klekljaric in klekljarjev postavili na ogled v Čipkarski šoli Idrija, predstavili se bodo člani skupine Društva klekljaric idrijske čipke, obiskovalce bo na ogled vabila tudi "Bela golobica - na valovih alfa", čipkasta instalacija ustvarjalke Eve Petrič, ki bo razstavljena v cerkvi svete Trojice. Sobotni in nedeljski festivalski dan bosta obiskovalcem ponudila obilo dejavnosti, primernih za vse generacije - od delavnice sitotiska, kuhanja, zabave z animatorji, izdelave mandal in figuric iz koruznega ličja, iskanja rudniškega škrata Perkmandlca do delavnice z naravnimi pigmenti in otroške lutkovne predstave. Športne navdušence bo privabil četrti tek za Zlati klikl, ki bo tekače popeljal na Rake.

Sobotni večer bo na Mestnem trgu potekala modna revija znanih slovenskih oblikovalcev s kreacijami z idrijsko čipko ter študentk in študentov katedre za oblikovanje tekstilij in oblačil Naravoslovno-tehniške fakultete s kreacijami za najstnike ter s kreacijami, letos predstavljenimi na Ljubljanskem tednu mode. V nedeljo so bodo v klekljanju pomerili tekmovalci državnega tekmovanja iz znanja klekljanja za priznanje Ivanke Ferjančič, ki se bo začelo s povorko idrijskih godbenikov, popoldne pa se bo končalo s podelitvijo priznanj najboljšim.

A. P. J.