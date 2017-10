Koraki naprej v slovenskem turizmu: infrastruktura, komunikacija, nove ideje

Ponekod so se na primer že pojavili upori prebivalstva, češ da je obiskovalcev v njihovih krajih preveč. Za širitev zavedanja o pomenu turizma in turistične panoge pa bo potrebno tudi strokovno in specializirano medijsko poročanje, je prepričan predsednik Društva turističnih novinarjev Slovenije, ki sodeluje na Dnevih slovenskega turizma (DST), ki te dni potekajo v Kranjski Gori.

V ospredju dogodka je strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021, ki jo je vlada sprejela 5. oktobra. "To ni dokument javnega sektorja, ampak ga lahko uresničimo le, če bo vsak deležnik izpolnil svoje naloge," je pred plenarnim delom DST-ja poudaril minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek in dodal: "Ta dokument je nastal v največjem sodelovanju z gospodarstvom, od spodaj navzgor. Ne želim, da bi ga obravnavali kot spisek želja, ampak kot načrt poti, kako priti do ciljev in doseči vizijo slovenskega turizma."