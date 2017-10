Kraški podzemni svet in pivska fontana najbolj inovativna v Sloveniji

Roševa največ prispevala k prepoznavnosti Slovenije

19. oktober 2017 ob 18:08

Kranjska Gora - MMC RTV SLO

Na Dnevih slovenskega turizma so podelili najvišja priznanja v slovenskem turizmu. Sejalca 2017 za najbolj ustvarjalne in inovativne dosežke slovenskega turizma sta prejela dva projekta – Expo Postojnska jama kras in Fontana Zeleno zlato v Žalcu.

14. dobitnika priznanja za najbolj ustvarjalen in inovativen dosežek na področju novih proizvodov, procesov ali trženjskih pristopov, ki prispevajo k večji prepoznavnosti, sta nasledila razgledni stolp Vinarium.

Gospodarska družba Postojnska jama, upravljavka najbolj obiskane slovenske turistične znamenitosti, se je odločila uresničiti dolgo tlečo željo o edinstvenem poklonu kraškemu svetu. Leta 2015 so tematskim ogledom tako dodali še največjo interaktivno razstavo o krasu na svetu, ki obiskovalcem približa kraški podzemni svet in življenje v jamah na izviren način – z analognimi in digitalnimi orodji, ki so plod slovenskega znanja in razvoja ter sodelovanja z nacionalnimi strokovnimi inštitucijami.

"Čeprav je poimenovana razstava, projekt postavlja nove muzejske standarde tako po tehnološki plati kot po povednosti," so pri prvem nagrajencu poudarili na STO-ju. Po njihovi oceni gre za "edinstveno, vrhunsko interpretacijo naravne in kulturne dediščine", ki je obogatila in dopolnila najbolj prepoznano nacionalno turistično atrakcijo.

Pri Fontani Zeleno zlato, prvi fontani piva v Evropi, pa so poudarili, da gre za zgodbo o uspehu, ki navdihuje predvsem manjše, turistično manj prepoznavne destinacije. "Je edinstvena, a ne samozadostna turistična atrakcija. Njen upravljavec načrtno skrbi, da ta najnovejša turistična pridobitev, osnovana na lokalni hmeljarski tradiciji, povezuje turistične ponudnike in generira novo turistično ponudbo v kraju in širše," pojasnjujejo na STO-ju.

Kristalni Triglav Ani Roš

Nagrado kristalni Triglav za osebnost, ki je v letošnjem letu največ prispevala k turistični prepoznavnosti Slovenije v svetu, je prejela Ana Roš.

O kuharski mojstrici iz Hiše Franko v Starem selu je ponudnik videovsebin Netflix lani predvajal odmeven dokumentarec. Ta je v Posočje pritegnil množico gastronomskih gostov z vsega sveta. Še bolj se je prepoznavnost Roševe okrepila po letošnjem januarju, ko so jo pri World's 50 Best Restaurants razglasili za najboljšo kuharsko mojstrico na svetu za leto 2017, nagrado utemeljujejo na Slovenski turistični organizaciji (STO).

"Njena zgodba, ki jo piše s soprogom Valterjem Kramarjem in sodelavci, je v Slovenijo in Posočje privabila številne goste, ogromno pa jih prihod načrtuje, saj ga prilagajajo prosti mizi v Hiši Franko. Ana Roš je letos Slovenijo postavila na gastronomski in turistični zemljevid sveta. Je najbolj prepoznavna ambasadorka slovenskega turizma in izjemna ponudnica vsega, k čemur ta stremi: butičnega, zelena in trajnostnega," poudarjajo.

D. S.