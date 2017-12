Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Francija je posejana s čudoviti gradovi (fotografija je simbolična). Foto: Reuters Sorodne novice Italija brezplačno ponuja v najem več kot 100 gradov in vil Dodaj v

La Mothe-Chandeniers - francoski grad s kar 7.400 lastniki

Grad je vrsto let počasi propadal

6. december 2017 ob 10:21

Pariz - MMC RTV SLO

Več kot 7.400 popolnih neznancev z vsega sveta se je združilo in prek platforme za množično financiranje v 40 dneh zbralo več kot 500.000 evrov. S tem denarjem so kupili francoski grad La Mothe-Chandeniers in ga rešili pred propadanjem.

Organizatorji projekta so dejali, da je bila to prva tovrstna akcija na svetu in da je več kot uspela. Z več kot pol milijona evrov so kupili grad iz 13. stoletja na zahodu Francije. Vsak je vložil najmanj 50 evrov, a ker se jih je zbralo toliko, bo to po njihovih predvidevanj dovolj, da grad obnovijo in mu povrnejo staro slavo. Nato želijo njegova vrata odpreti za javnost. Vsak sodelujoči, ki je namenil sredstva, bo imel delež v novoustanovljenem podjetju, s tem pa bo dobil tudi glas pri razvoju gradu. Ko bo grad znova zasijal v nekdanji podobi, si ga bodo kot vlagatelji lahko med prvimi ogledali, piše Guardian.

Zamenjal veliko lastnikov

Grad La Mothe-Chandeniers, ki leži manj kot 300 kilometrov jugozahodno od Pariza, je od zunaj videti mogočen, a ker ga oblasti nikoli niso uvrstile na seznam zgodovinskih objektov, mu ni bilo postlano z rožicami. Najstarejši deli gradu so bili sezidani v 13. stoletju po naročilu latnikov, družine Bauçay. V srednjem veku so ga dvakrat osvojili Angleži, leta 1809 pa ga je kupil premožni pariški podjetnik

François Hennecart, ki je stavbo obnovil in na vrtu zasadil vinsko trto. Leta 1932 je grad opustošil požar, ki je uničil tudi obsežno knjižnico, staro pohištvo, tapiserije in vredne slike. Gasilcem je uspelo pred ognjenimi zublji rešiti le kapelo, stolp in zunanje dele gradu.

Leta 1963 je posest, ki se razteza na 2.000 hektarjih, kupil podjetnik Jules Cavroy, slabi dve desetletji kasneje pa je grad prišel v roke upokojenega učitelja matemaike Marca Deyemerja, ki pa mu kljub trudu ni uspelo ustaviti propadanja stavbe.

Zato so ukrepali bližnji prebivalci in se domislili, da bodo prek množičnega financiranja skušali gradu povrniti staro slavo. "Nismo želeli le zbirati denarja, ampak združiti kar največ ljudi, da bi rešili ta čarobni, pravljični grad," je dejal eden izmed krajanov.

Vsak, ki si želi postati delni lastnik gradu, ima še 20 dni časa, da nakaže sredstva, saj potrebujejo še 500.000 evrov za najnujnejša obnovitvena dela.

A. P. J.