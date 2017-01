Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Log pod Mangartom z manjšim urejenim smučiščem, sankališčem in tekaško progo privablja številne ljubitelje zimskih dejavnosti. Foto: Mariša Bizjak, Radio Koper Smučišče obratuje ob koncih tedna med 10. in 16. uro, za odrasle je treba odšteti 12, za otroke 9 evrov. Foto: Mariša Bizjak, Radio Koper Uredili so tri kilometre in pol tekaške proge. Foto: Mariša Bizjak, Radio Koper Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Log pod Mangartom vabi s smučiščem, sankališčem in tekaško progo

Nekaj za ljubitelje zime

23. januar 2017 ob 19:02

Tolmin - MMC RTV SLO

Log pod Mangartom z manjšim urejenim smučiščem, sankališčem in tekaško progo privablja številne ljubitelje zimskih dejavnosti.

Od devetdesetih let, ko je takratni lastnik zdaj zaprtega motela Encijan Anton Trstenjak postavil vlečnici, pozneje pa je kompleks prešel v madžarske roke, letos smučišče prvič upravlja Razvojna zadruga Mangart. Kupili so tudi snežne topove in tako progo zasneževali že pred prvo pošiljko snega, odkar je idilično vasico v amfiteatru dvatisočakov prekrila še naravna snežna odeja, pa so uredili tudi tri kilometre in pol tekaške proge. Medtem ko mangartsko cesto še pripravljajo za ponudbo sankanja (to za zdaj ena izmed bovških športnih agencij ponuja le s Stola), je v dolini pod Mangartom veliko sprehajalcev s krpljami, v stenah pa lahko opazimo tudi spretne ledne plezalce.

Smučišče obratuje ob koncih tedna in praznikih

Smučišče obratuje ob koncih tedna med 10. in 16. uro, za odrasle je treba odšteti 12, za otroke 9 evrov, da vsaj delno pokrijejo stroške, pravi predsednik krajevne skupnosti Log pod Mangartom in član upravnega odbora zadruge Igor Černuta: "Zakonodaja velika in mala smučišča - ali ima eno vlečnico ali 10 nihalk in sedežnic - meče v isti koš, kar nas finančno zelo obremenjuje. Če bi računali še naše ure in vse, kar delamo na smučišču, ne bi bilo tega, kar je. Delamo za vas, delamo za celotno dolino. Je pa obnova draga, tako da smo letos v obnovo vložili več kot 30.000 evrov." 350 metrov dolga nezahtevna proga je primerna predvsem za začetnike in najmlajše. Prvih zavojev je ta konec tedna oče učil tudi 5-letno Aniko: "Za najmlajše je odlično. Prav lepo je, sonček imamo." Zadruga skupaj s tamkajšnjim športnim in turističnim društvom organizira tudi tečaje. "Super je. Pripeljal sem vnuka, da se malo posmučamo. Proga je dobro urejena," je povedal Vojko iz Bovca.

Za zimsko ponudbo skrbi Razvojna zadruga Mangart

Letos je smučišče v brezplačni najem za 15 let dobila Razvojna zadruga Mangart, ki jo je pred več kot 20 leti ustanovilo 23 domačinov. "Zadrugo smo ustanovili leta 1995, da bi združili moči in v vasi poleg društev, ki delajo prostovoljno, naredili tudi nekaj za denar. Da bi se kaj zgradilo in od tega tudi živelo," pravi Černuta. Tako so leta 2008 v okviru popotresne obnove zgradili hotel Šola, a ker pozneje za 800.000 evrov vredno naložbo niso zmogli odplačevati dolga, je del tega prevzela bovška občina in tako postala dvotretjinski lastnik. Aprila bo dve leti, odkar ima hotel pod novim imenom Alpine v najemu podjetje Mrkeuro, katerega lastnik je Rostislav Miknevič iz Ukrajine. V zadrugi so zadovoljni, saj je hotel Alpine, ki daleč po dolini slovi po okusnih picah iz krušne peči izpod rok neapeljskega picopeka, v vasi trenutno edina gostinska ponudba poleg gostišča Hermanov hram na Predelu. V razvojni zadrugi sicer poleti skrbijo tudi za informiranje turistov, urejanje prometa in vzdrževanje mangartske ceste, kjer pobirajo ekološko takso. Lani poleti so zagnani Ložani odprli nov park Center doživetij pod Mangartom, kjer so pod kamnitim mostom uredili plezališče z "via ferrato" in 320 metrov dolg spust po jeklenici, za prihodnje leto pa načrtujejo steno tudi zaledeniti.

Za tekaško progo prostovoljni prispevki

Na drugi strani ceste je s pogledom na Loško steno, Mangart, Jalovec in druge vršace tako za ljubitelje klasike kot prostega sloga urejena tri kilometre in pol dolga tekaška proga. Če naredimo krog do "novega mosta" proti jugu, kakor mu pravijo domačini, pa do mosta čez Predelico, bomo nabrali kakšnih sedem kilometrov. Ker v Posočju druge urejene proge ni, prihajajo tudi iz Nove Gorice, je povedal Matjaž: "Ni dosti izbire. Lahko bi bile še Lokve, pa ni urejeno. Povprašal sem kolega, ki mi je priporočil Log. Zagotovo se bova še vrnila, saj druge izbire blizu ni. Še dobro, da se tukaj klapa potrudi." Tako lahko na parkirišču, ob katerem v brunarici pobirajo prostovoljne prispevke za urejanje tekaške proge, opazimo različne registrske oznake od vsepovsod, seveda pa je še vedno največ domačinov. "Razmere so odlične. Super je, da se lahko nadihaš, sčistiš glavo, za zdravje, priporočam. Škoda edino, ker je motel zraven zaprt, da bi lahko spil še kakšno kuhano vino ali čaj," je povedal eden izmed tekačev. Najboljši čas za najbolj zagrizene je po 12. uri, ko progo osvetli sonce, ki se še pred tretjo uro skrije za Jerebico.

Mariša Bizjak, Radio Koper