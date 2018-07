Modra frankinja kot značilno žametno vino Posavja

22-mesečni projekt bo financiran tudi iz evropskega kmetijskega sklada

22. julij 2018 ob 17:50

Sevnica - MMC RTV SLO, STA

Sevniški zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti bo v okviru 22-mesečnega projekta Modra frankinja – žametno vino regije Posavje, modro frankinjo uveljavil kot značilno žametno vino Posavja.

Modra frankinja je v Sloveniji razširjena v dveh vinorodnih deželah – v Podravju in v Posavju. Iz omenjene sorte pridelujejo zelo kakovostno vino, ki ga odlikuje tudi visoka vsebnost antioksidantov.

Projekt bo zahteval okoli 200.000 evrov denarnih sredstev, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja pa bo projektu iz evropskega kmetijskega sklada namenila nekaj več kot 80.000 evrov.

Med cilji projekta je povezovanje pridelovalcev modre frankinje, ureditev prodajno-promocijskega prostora na gradu Sevnica, sejemsko-promocijske dejavnosti doma in v tujini, raziskava uporabe modre frankinje v regionalni kulinariki ter organizacija vinsko-kulinaričnih prireditev.

Pripraviti nameravajo tudi srečanja ponudnikov modre frankinje na temo predstavitvenih izdelkov, sevniški festival modre frankinje nadgraditi v mednarodno in strokovno srečanje, organizirati delavnice za pridelovalce in gostince ter izdelati strategijo trženja in prodaje.

Nova delovna mesta

Od večje uveljavitve posavske modre frankinje si med drugim obetajo nova kakovostna delovna mesta in krepitev pogojev za rast malih ponudnikov.

Pri podvigu, ki ga nameravajo končati sredi marca leta 2020, z omenjenim sevniškim občinskim zavodom sodelujejo še Kmečka zadruga Sevnica, Center za podjetništvo in turizem Krško ter brežiški zavod za podjetništvo, turizem in mladino, je še sporočila Regionalna razvojna agencija Posavje.

K. Ši.