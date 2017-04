Mogočni dvorec Gutenbüchel pri Šoštanju le odprl vrata. Jih bo še večkrat?

Sobane polni velikonočna razstava cvetja

13. april 2017 ob 18:21

Šoštanj - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Dvorec Gutenbüchel pri Šoštanju je dolgo razvnemal ljudsko domišljijo, saj vstop velikokrat ni bil mogoč. Zdaj je končno odprl vrata, v sobanah si lahko ogledate velikonočno cvetje.

Veselo in barvito je tako zdaj v dvorcu, kjer so nekdaj živeli šoštanjski industrialci. Zapuščene sobane polni vonj po praznikih. V cvetličnih aranžmajih Simona Ogrizka marsikdo najde navdih za domačo praznično okrasitev in florist z nasveti za domačo rabo ne skopari.

Ne le cvetje, v dvorcu so prostor našli lokalni ustvarjalci in podjetniki, ki poskrbijo za dobro vzdušje. Velenjčanka Metka Tratnik, ki izdeluje poslovne kravate za ženske, poudarja priložnost, ki jo razstava ponuja lokalnim podjetnikom.

Arhitektka Mateja Kumer je pobudnica velikonočne razstave, v dvorcu vidi izjemno priložnost za razvoj turizma.

Lastnica dvorca je država, v Šoštanju pa si prizadevajo, da bi ga lahko večkrat odprli za javnost.

T. H., Metka Pirc/TV Slovenija