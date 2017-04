Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Če bo nekdo denimo obiskal Pokrajinski muzej Koper, bo imel pravico v roku 20 dni uveljaviti 50-odstotni popust ali pa drugače znižano vstopnico pri obisku drugega partnerskega muzeja ali galerije iz Hrvaške ali Italije, so v sporočilu za javnost zapisali v koprskem muzeju. Foto: BoBo Približno dvajset muzejev in galerij iz Slovenije, Italije ter Hrvaške je v Kopru podpisalo pogodbo o sodelovanju, ki bo še tesnejše kot v zadnjih treh letih. Foto: Radio Koper Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Muzeji brez meja v duhu evropske odprtosti in sodelovanja

V partnerstvo vključenih več kot 20 muzejev in galerij

14. april 2017 ob 14:21

Koper - MMC RTV SLO/STA

Če boste obiskali Pokrajinski muzej Koper, boste v roku 20 dni lahko uveljavili 50-odstotni popust pri obisku drugega partnerskega muzeja ali galerije iz Hrvaške ali Italije.

Več kot 20 muzejev se je združilo v partnerstvu Muzeji brez meja. Obiskovalcem sodelujočih institucij bo od 1. maja omogočena ugodnost: v roku 20 dni od obiska enega od muzejev partnerjev bodo lahko izkoristili 50-odstotni popust pri obisku katere koli druge partnerske ustanove, a le pod pogojem, da je ta ustanova iz ene izmed dveh sosednjih držav.

Podpis dogovora je po besedah direktorja Pokrajinskega muzeja Koper Luke Jurija majhen, a pomemben korak v korist promocije skupne kulturne dediščine v duhu evropske odprtosti in sodelovanja, ki ga prav v teh dneh velikih težav na schengenski meji toliko bolj pogrešamo.

Predstavniki sodelujočih institucij so razširjeno partnerstvo Muzeji brez meja podpisali v četrtek v Pokrajinskem muzeju Koper. Od 1. maja bo delovala tudi skupna spletna stran partnerstva, kjer bodo na voljo informacije o lokacijah ter vsebinah muzejev in galerij znotraj partnerstva, njihovi urniki, ceniki in kontaktne številke.

V četrtek so dogovor o partnerstvu podpisali predstavniki Pomorskega in zgodovinskega muzeja Hrvaškega primorja z Reke, Hrvaškega muzeja turizma iz Opatije, Mestnih muzejev iz Vidma, Mestnih muzejev iz Trsta, Fundacije Palazzo Coronini Cronberg iz Gorice, Zgodovinskega muzeja in parkov gradu Miramare, muzejev z območja Furlanije – Julijske krajine, Kobariškega muzeja, Pokrajinskega muzeja Koper, Pomorskega muzeja iz Pirana, Slovenske kinoteke z Muzejem slovenskih filmskih igralcev v Divači, Tolminskega muzeja, Parka vojaške zgodovine Pivka in Notranjskega muzeja Postojna – zavoda Znanje Postojna in Obalnih galerij Piran.

K partnerstvu so pristopili tudi Ekomuzej Batana iz Rovinja, Muzej antičnega stekla iz Zadra, Etnografski muzej Istre iz Pazina, Goriški muzej, Pokrajinski muzeji iz Gorice in Pilonova galerija Ajdovščina, ki v četrtek niso mogli prisostvovati in bodo podpis formalizirali še v tem mesecu.

A. K.