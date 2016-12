Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Za gradnjo mostu so potrebovali tri leta. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Na Kitajskem za promet odprli najvišji most na svetu

Povezuje dve pokrajini na jugu Kitajske

29. december 2016 ob 13:24

Peking - MMC RTV SLO

Na jugu Kitajske so odprli najvišji most na svetu, ki povezuje dve pokrajini na jugu države. Visok je 565 metrov, s svojo dolžino 1341 metrov pa povezuje pokrajini Junan in Gvidžov.

Za gradnjo so potrebovali tri leta, njeni stroški pa so znašali dobrih 130 milijonov evrov. Z njegovim odprtjem so čas potovanja med obema pokrajinama zmanjšali tudi za tri ure.

Graditi so ga začeli leta 2013, gradnja pa je bila končana septembra letos. Pri konstrukciji je sodelovalo več kot tisoč gradbenih inženirjev, višina mostu pa je primerljiva z 200-nadstropno stavbo.

Kitajska sicer na seznamu najvišjih mostov občutno prevladuje in ima med prvimi desetimi najvišjimi mostovi kar osem predstavnikov.

Novozgrajeni most je najvišji v kategoriji oddaljenosti od tal, najvišji v kategoriji najvišje mostne konstrukcije pa ostaja francoski viadukt Millau, ki je visok 343 metrov.

P. B.