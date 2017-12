Na Ljubno se vrača Michelinova zvezdica

Kulinarični dogodek v hotelu Planinka

14. december 2017 ob 11:05

Ljubno - MMC RTV SLO

Po uspešnem lanskem gostovanju se v hotel Planinka na Ljubno ob Savinji vrača z eno Michelinovo zvezdico ozaljšani belgijski kuharski mojster Erik Lindelauf, ki bo za en dan ob koncu leta prevzel vajeti kuhinje.



Lindelauf, ki svoje kreacije ustvarja v bruseljski restavraciji La Truffe Noire, bo v Planinki kuhal 29. decembra, na voljo pa sta termina za kosilo (ob 13. uri) in za večerjo (ob 19. uri).

Pri kuhi mu bo pomagal Planinkin vodja kuhinje Zdravko Robič, ki se je z mojstrom Lindelaufom že dodobra spoznal - Belgijec namreč v Planinki deluje kot svetovalec (in posledično Robičev mentor), kar se je hotelu v tem poldrugem letu obrestovalo, saj je bila njihova restavracija deležna kar nekaj pozornosti slovenskih kulinaričnih recenzentov.



Kot nakazuje že ime Lindelaufove matične restavracije, se specializirajo za prestižne gomoljike. Tako bo tudi Planinkin praznični meni bogato začinjen s tartufi.

Začinjeno s tartufi

Po pozdravu iz kuhinje bo sledil mariniran losos s kremnim namazom tartufov in praženim sezamom, temu pa s tartufi, šampinjoni in zeleno polnjen raviol s sokom črnih tartufov.

Za ljubitelje morske hrane bodo postregli jakobove pokrovače s karijem, krompirjevim čipsom, mladim korenčkom in prelivom črnih tartufov, medtem ko bo srnin file spremljala omaka perigourdine z bučno kremo in testeninami z maslom račjih jeter in gobami.

Scenosled bosta sklenila krožnik domačih sirov s sirupom z dateljni in oreščki ter "Poezija treh čokolad Valhrona" s prstanom hrustljavega biskvita, malinovim sorbetom in ananasovimi kockami s pehtranom. Cena menija je 95 evrov.

K. S.