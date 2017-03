Na novem potniškem terminalu v Zagrebu stekel redni promet

Nova pridobitev zagrebškega letališča

28. marec 2017 ob 17:25

Zagreb - MMC RTV SLO/STA

Novi potniški terminal mednarodnega letališča Franjo Tuđman je po slovesnem odprtju novega poslopja sprejel prve potnike. Prvo letalo je v zgodnjih jutranjih urah potnike popeljalo v Dubrovnik, na prvi dan pa pričakujejo več kot 90 odhodov in prihodov letal.

Nov potniški terminal bo lahko sprejel pet milijonov potnikov letno, po sklenitvi druge faze projekta pa bodo zmogljivosti zvišali tudi na osem milijonov potnikov. Sicer več kot polovico letalskega prometa opravi hrvaški prevoznik Croatia Airlines, proti Zagrebu pa leti še 22 drugih letalskih družb.

Lani je letališče sprejelo nekaj več kot 2,7 milijona potnikov ali skoraj 700.000 več kot leta 2010. Načrtujejo, da bodo večje zmogljivosti privabile tudi nove letalske prevoznike, s čimer želijo promet že letos občutno zvišati, do leta 2022 pa želijo doseči pet milijonov potnikov letno. V novi objekt, ki ima štiri nadstropja in se razteza na 65.000 kvadratnih metrih površin, je francoski koncesionar ZAIC vložil več kot 300 milijonov evrov.

Prvi potniki navdušeni

Prvič v zgodovini zagrebškega letališča bodo imeli tudi neposredne zračne mostove za vstop in izstop iz letal – šest za mednarodni in dva za notranji promet. Potnikom bo za prijavo na voljo 30 okenc, varnostni pregledi bodo potekali na devetih točkah, zgradili pa so tudi dodatnih 1100 parkirnih mest.

Cestni dostop do novega terminala je spremenjen in preusmerjen nekoliko bolj vzhodno od dosedanjega. Javni mestni prevoznik je uveljavil dodatne redne avtobusne povezave z letališčem, obratujejo pa tudi prevozi z glavne avtobusne postaje v Zagrebu.

Prvi potniki navdušenja nad novim poslopjem niso skrivali – presodili so, da je letališče boljše od nekaterih precej znanih evropskih letališč. Stari potniški terminal bodo najverjetneje uredili za tovorni letalski promet.

