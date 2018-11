Naj(ne)varnejše države: Slovenija v sedmerici z najnižjo stopnjo tveganja za turiste

Interaktivni zemljevid stopenj tveganja

17. november 2018 ob 15:59

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Po podatkih mednarodnih organizacij Slovenija sodi med sedmerico za potovanja najvarnejših držav. Na popotnike naj bi v letu 2019 največ nevarnosti prežalo v Siriji, Libiji, Afganistanu in Somaliji.

Z zemljevida tveganj, ki sta ga objavili organizaciji International SOS in Control Risks, je moč razbrati, da se Slovenija ob Danski, Finski, Norveški, Švici, Islandiji in Luksemburgu uvršča med za potovanja najvarnejše države.

Zemljevid razvršča države glede na stopnjo tveganja, ki popotnike čaka v določenem delu sveta. Za sedem najvarnejših velja, da je to tveganje neznatno. V preostali Evropi je, z izjemo Ukrajine, Rusije in Kosova, tveganje nizko. Enaka stopnja varnosti velja tudi za Kanado, ZDA in Avstralijo.

Srednje tveganje za turiste predstavlja denimo obisk Rusije, Turčije, Savdske Arabije in Brazilije, visoko tveganje pa obisk Mehike, Venezuele in DR Konga. Med države z najvišjo, ekstremno stopnjo tveganja pa po izsledkih organizacij poleg Sirije, Libije, Afganistana in Somalije sodijo še Južni Sudan, Mali in Jemen.

Interaktivni zemljevid držav sveta pokaže tudi tveganje za zdravje. Tudi v tem pogledu je med tistimi z najvišjim tveganjem več afriških držav, med njimi Južni Sudan, Slonokoščena obala in Niger, od preostalih pa denimo Irak, Afganistan in Venezuela. Slovenija sodi med države z nizkim tveganjem.

Nekoliko slabše od najboljših se naša država odreže le pri prometni varnosti. Ta Slovenijo sicer uvršča med države z nizkim tveganjem, vendar pa je v nekaterih državah to tveganje še nižje oz. zelo nizko. Med prometno najmanj tveganimi je večji del evropskih držav zahodno in severno od Slovenije, med njimi tudi sosednja Avstrija. Tudi v tem pogledu je stanje najmanj zavidljivo v pretežnem delu črne celine.

Celoten zemljevid s stopnjami tveganj si lahko ogledate spodaj.

