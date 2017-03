Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Nizozemski navijači so vodnjak poškodovali februarja 2015 ob gostovanju Feyenoord Rotterdama pri Romi v okviru evropske lige. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nizozemski denar za obnovo svetovno znanega vodnjaka v Italiji

Dela so stekla ta teden

10. marec 2017 ob 14:00

Rim - MMC RTV SLO/STA

Dve leti po divjanju nizozemskih nogometnih navijačev v Rimu, ki so takrat poškodovali vodnjak Barcaccia ob vznožju španskih stopnic, je s pomočjo sredstev, zbranih na Nizozemskem, stekla obnova še dveh poškodovanih vodnjakov.

Skupina nizozemskih podjetij je v okviru akcije "Oprosti Rim" za obnovo dveh vodnjakov, med katerimi je bolj znan "vodnjak čebel" v osrčju mesta, zbrala 100.000 evrov. Del so se lotili ta teden.

Največjo škodo pa so navijači naredili na vodnjaku Barcaccia, ki ga je med leti 1627 in 1629 gradil Pietro Bernini po naročilu papeža Urbana VIII, a je ta medtem že obnovljen. Vodnjak ima obliko nagnjene ladje, spominjal pa naj bi na katastrofalne poplave v Rimu leta 1598, ko naj bi prav na ta trg naplavilo celo čoln in od tod tudi ime vodnjaka.

Nizozemski navijači so vodnjak poškodovali februarja 2015 ob gostovanju Feyenoord Rotterdama pri Romi v okviru evropske lige. Povzročene škode je bilo za več 10.000 evrov.

K. K.