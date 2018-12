Nova sezona na Rogli: po 20 letih so obnovili hotel

Naprave so pognali že v začetku meseca

12. december 2018 ob 08:37

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na Rogli ob začetku nove smučarske sezone upajo, da jim bo zima bolj naklonjena s padavinami in nižjimi temperaturami, kot doslej. Pripave na sezono so začeli avgusta, ko so se lotili obnove skoraj štiri desetletja starega hotela Rogla.

Naložba, ki so jo začeli izvajati avgusta, je vredna 3,2 milijona evrov, je na novinarski konferenci na Rogli povedala izvršna direktorica Uniturja Barbara Soršak. Celotna sredstva za naložbo je zagotovil Unitur.

Unitur je v 11 mesecih ustvaril 18,2 milijona evrov prihodkov, kar je šest odstotkov več kot v enakem obdobju lani. V tem obdobju so gostili 48.000 gostov, ki so ustvarili 180.500 nočitev. V prejšnji smučarski sezoni, ki je trajala 100 dni, je na Rogli smučalo 202.000 smučarjev.

Nadgradnja snežnega parka

Potem ko so lani investirali predvsem v sistem zasneževanja, so letos nadgradili otroški snežnik park Rogla - s postavitvijo 90 metrov dolgega pokritega smučarskega tekočega traku so izboljšali pogoje za učenje snežnih športov otrokom, mladostnikom in osebam s posebnimi potrebami.

Na Rogli so uredili novo parkirišče za avtodome na Rogli. Peščeno parkirišče tako omogoča namestitev 40 avtodomov z vso ustrezno opremo. Uporabnikom so na voljo priključki za vodo, elektriko in izliv za odpadno vodo ter objekt s sanitarnimi in toaletnimi prostori.

Ski servis Rogla pa je bogatejši za nov avtomatski sistem za urejanje smuči. Naprava je primerna za urejanje rekreativnih in tekmovalnih smuči, saj omogoča prilagoditev raznim vrstam struktur na drsni podlagi smuči kot tudi individualne nastavitve kotov robnikov.

Pri Uniturju prihodnje leto načrtujejo odprtje Poti med krošnjami Pohorje. Pot bo dolga 1000 metrov, od tega bo 560 metrov poti na višini 20 metrov, 440 metrov pa na 35 metrov visokem stolpu. Naložba je ocenjena na 4,5 milijona evrov.

