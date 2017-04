Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Pustolovščina v režiji Jordana Vogta - Robertsa na novo domišlja izvor ene najmogočnejših filmskih legend: opičjega velikana King Konga. Foto: Kolosej Turistična plovba po naravnem rezervatu Van Long, največjem mokrišču v Vietnamu, v tamkajšnji pokrajini Ninh Binh. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ogled lepot Vietnama, kjer je pustošil opičji velikan Kong

Ninh Binh še razmeroma turistično neodkrito območje

12. april 2017 ob 10:47

Hanoj - MMC RTV SLO

Filmske kulise hollywoodskega akcijskega filma Kong: Otok lobanj, ki so ga snemali na območju izjemne naravne lepote v Vietnamu, bodo kmalu na ogled javnosti.

Lokalne oblasti filmski ekipi snemanja na izbranih krajih namreč niso zaračunale, so se pa dogovorile, da prizorišča ohranijo za privabljanje turistov, je poročala nemška tiskovna agencija DPA.

Plemenska vas za potrebe filma

Ena od lokacij je v hribovju v pokrajini Ninh Binh, na območju, najbolj znanem po spektakularnih kraških jamah Trang An, ki so uvrščene tudi na Unescov seznam svetovne dediščine, kamor še ne prihajajo trume turistov z Zahoda.

Za snemanje so tam postavili plemensko vas, v katero so se protagonisti zatekli v begu pred King Kongom in drugimi pošastmi, navaja vietnamska tiskovna agencija. Za javnost jo bodo odprli v soboto.

Film Kong: Otok lobanj v režiji Jordana Vogta - Robertsa je zadnji v filmski franšizi, posvečeni King Kongu. Na različnih lokacijah po Vietnamu so ga snemali lani.

Ko Kong sploh ni največja nevarnost

V filmu se skupina vojakov in znanstvenikov pod vodstvom izkušenega podpolkovnika Packarda odpravi raziskat neznani otok v Tihem oceanu. V osrčju čudovite neokrnjene narave na njihovo grozo naletijo na gromozanskega opičjega velikana Konga, ki napade nezaželenih prišlekov ustavi z neopisljivo surovostjo.

Toda pošast, ki se je najbolj bojijo, postane njihova edina možnost za preživetje, ko ugotovijo, da na otoku prebivajo tudi druge, še bolj nevarne kreature, ki bi utegnile ogroziti človeštvo, so film napovedali v Koloseju.

V akcijski pustolovščini med drugim igrajo Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Brie Larson in John Goodman.

A. K.