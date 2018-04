Ognjenik Etna drsi proti morju

Za zdaj še ni razloga za preplah

15. april 2018 ob 13:23

Catania - MMC RTV SLO

Etna, najaktivnejši ognjenik v Evropi, se počasi pomika proti morju. Ognjenik, ki leži na italijanskem otoku Sicilija, proti Sredozemskemu morju drsi s hitrostjo 14 milimetrov na leto.

Čeprav se takšno premikanje na prvi pogled morda zdi zelo počasno, strokovnjaki opozarjajo, da bo ognjenik zaradi drsenja treba še pozorneje nadzorovati. "Za zdaj še ni razloga za preplah, vendar moramo biti pozorni, saj bi se drsenje ognjenika lahko začelo pospeševati," je za BBC povedal John Murray, eden izmed članov geološke raziskovalne ekipe.

To je edini primer ognjenika, ki drsi, medtem ko je še aktiven. Če se bo začel premikati z večjo hitrostjo, namreč obstaja možnost zemeljskih plazov na eni izmed strani vulkana. Zagotovo pa minimalno drsenje vulkana za zdaj ne predstavlja povečane možnosti izbruha.

Zadnjič je izbruhnil leta 2017

Aktivnosti ognjenika Etna potekajo že vsaj 580.000 let, v različnih, med seboj ločenih obdobjih. Vulkan bruha pepel, po jugovzhodni strani vrha pa se vali lava. Zaradi stalnega nadzora in razmeroma majhne silovitosti izbruhov ti navadno ne ogrožajo ljudi, pogosto pa potoki lave uničijo hiše in vrtove.

Zadnjič je vulkan Etna izbruhnil leta 2017, ko je lažje poškodoval okoli 10 turistov in novinarjev britanske medijske mreže BBC.

Najhujši izbruh

Najhuje je vulkan izbruhnil marca 1669, ko naj bi iz vulkanskega žrela izbruhnilo okoli 830.000.000 kubičnih metrov lave. Vulkanski izbruh je napovedalo več močnih potresov, ki so obale Sicilije stresali že od januarja, zato so domačini zapustili bližnja naselja. 11. marca se je na vulkanu pojavila devet kilometrov dolga razpoka, ki se je ovinkasto raztezala med približno 2800 in 1200 metri nadmorske višine. Lava je 30. aprila, ko je požrla nekaj vasi, zalila tudi mesto Catania.

K. Ši.