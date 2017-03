Izbruh Etne poškodoval nekaj turistov in novinarjev BBC-ja

Vulkan je po dveh tednih znova dejaven

16. marec 2017 ob 18:45

Palermo - MMC RTV SLO/STA

Okoli 10 turistov in novinarjev je bilo lažje poškodovanih, ko je izbruhnil vulkan Etna na Siciliji. Šest poškodovanih so odpeljali v bolnišnico zaradi opeklin, ureznin in udarnin in poškodb glave.

Med ranjenimi so bili tudi člani ekipe britanske medijske mreže BBC, ki so si želeli od blizu ogledati ta največji evropski še delujoči vulkan, ki je v sredo zvečer znova postal aktiven. Eksplozijo v kraterju je povzročil stik med lavo in snegom na višini 2.700 metrov, pri čemer je nastala izredno vroča para, vroči delci kamenja pa so leteli na vse strani.

Dopisnica BBC-ja za znanost Rebecca Morelle je na Twitterju zapisala, da sta po siloviti eksploziji skupino turistov in ekipo BBC-ja zasula vroče kamenje in para. Dodala je, da so razen manjših ureznin, udarnin in opeklin vsi v ekipi dobro, da pa so izjemno pretreseni, saj je šlo "za zelo strašljiv dogodek", ki si ga ne želi ponovno doživeti. Pohvalila je hitro ukrepanje reševalcev.

Dodala je, da ji je vulkanolog, ki je bil z njimi, povedal, da je šlo za najnevarnejši incident, ki ga je doživel v svoji 30-letni karieri. "Tovrstne eksplozije so ubijale," je dodala.

Izbruh vulkana ni oviral letalskega prometa in za zdaj ne ogroža okoliškega prebivalstva. Etna je izbruhnila prvič po dveh tednih, pred tem pa je bil zadnji izbruh pred letom dni.

A. Č.