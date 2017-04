Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Oman odlikuje izjemna raznolikost. Foto: Reuters Očarljivi stari Muškat. Foto: AP Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Oman - nova vroča destinacija Bližnjega vzhoda

Skokovit porast turistov

14. april 2017 ob 06:35

Muškat - MMC RTV SLO

Zadnje čase iz Omana prihajajo same novice o presežkih - 16-odstotni porast turistov v lanskem letu, ministrstvo za turizem je napovedalo 11 novih megaprojektov, britanski Telegraph pa v članku navaja "10 razlogov za obisk Omana v 2017".

Naravne lepote, raznolikost države od morja do prostranih puščav, od gora do zelenih oaz, luksuzna letovišča, stari Muškat, bližnjevzhodna kulinarika in varnost so razlogi, zakaj je lani to državo na jugu Arabskega polotoka obiskalo več kot tri milijone obiskovalcev, kar je 16-odstotna rast v primerjavi z letom poprej.

Ogromno obiskovalcev pride v ta sultanat s križarkami, vse več je tudi ugodnih letalskih povezav z nam bližnjih letališč.

Med turisti je izjemno priljubljena destinacija Wadi Bani Khalid, 200 kilometrov od prestolnice oddaljena oaza s tolmunom, pa želvji rezervat v Ras Al Jinzu, pogorje Jebel Akhdar, Salalah, bujno zelena prestolnica južne province Dhofar, puščavske sipine Wahiba, trdnjava v Musandamu in, seveda, plaže Arabskega morja.

V turizem vlagajo milijarde

Omansko ministrsvo za turizem porast obiskovalcev pripisuje razvoju infrastrukture in projektom, ki "krepijo potencial turističnih atrakcij v sultanatu". Po podatkih Svetovnega potovalnega in turističnega sveta (WTTC) bodo do leta 2026 oblasti v turistični sektor vložile 1,17 milijarde dolarjev, že letos pa se odpira 120 milijonov dolarjev vreden futuristični zabaviščni park Majarat Oman.

Ob tem ni vnemar podatek, da ima mednarodno letališče v Muškatu najvišjo rast od vseh bližnjevzhodnih letališč - in to v tako močni konkurenci, kot sta letališči v Dohi in Dubaju. Organizacija Colliers International v svojem poročilu izpostavlja, da čeprav ima država v regiji močno konkurenco, pa se je Omanu s številnimi ekološkimi, kulturnimi in zgodovinskimi atrakcijami uspelo od tekmic ločiti kot edinstvena turistična destinacija.

