Oživljanje turizma po terorističnih napadih - spoznavanje Belgije z vlakom

Do Bruslja z letalom, nato z vlakom po državi

25. april 2017 ob 16:41

Bruselj - MMC RTV SLO/STA

V Belgiji so v želji, da bi znova privabili obiskovalce po terorističnih napadih pripravili kampanjo za oživitev turizma. Novost je to, da lahko turisti iz 50 evropskih mest za 149 evrov z letalom potujejo v Bruselj in nato z vlakom po belgijskih mestih.

Turistična formula Hi Belgium Pass turistom za 149 evrov ponuja potovanje z belgijsko letalsko družbo Brussels Airlines s 50 letališč v 18 državah na bruseljsko letališče, od koder lahko neomejeno potujejo z vlakom po belgijskih mestih, kjer si lahko ogledajo turistične znamenitosti. Obiskovalec se mora sicer pri tem odločiti, kateri dve mesti želi obiskati.

Imetniki Hi Belgium Pass lahko na bruseljsko letališče potujejo ob četrtkih, petkih ali sobotah in se vrnejo v nedeljo, ponedeljek ali torek. Ponudba je na voljo za turiste, ki potujejo iz Nemčije, Danske, Francije, Grčije, Madžarske, Italije, Hrvaške, Litve, Norveške, Avstrije, Poljske, Portugalske, Rusije, Španije, Češke, Švedske, Švice in Velike Britanije. Kmalu naj bi se pobudi pridružilo še več mest.

"Leto dni po 22. marcu še vedno vidimo potrebo po tem, da privabimo tuje turiste (...) Namen je, da projekt v prihodnjih mesecih še zraste in da na seznam dodamo nova mesta," je pojasnil izvršni direktor letalske družbe Brussels Airlines Bernard Gustin.

Obnova podobe države je skupen projekt vrste belgijskih akterjev, med njimi bruseljskega letališča in belgijskih železnic ter številnih turističnih agencij in mest, poudarjajo v belgijski letalski družbi Brussels Airlines, ki sodeluje v pobudi. To je prvi primer takšnega sodelovanja za promocijo države s konkretno ponudbo. Osredotočili so se na nekajdnevne izlete ob koncu tedna.

Dežela čokolade, ocvrtega krompirčka, piva

To sicer ni edina pobuda v kampanji za promocijo države. Dopisniki mednarodnih medijskih hiš v Bruslju so na primer v minulih dneh po pošti prejeli promocijsko gradivo, v katerem pod geslom Belgija - edinstveno fenomenalna predstavljajo državo kot deželo čokolade, ocvrtega krompirčka, najboljšega piva, številnih kolesarskih poti, prodornih znanstvenikov in izumiteljev ter glasbenih legend, kot je Jacques Brel.

