Parizu med turisti spet narašča priljubljenost

Po lanskem padcu obiska se letos morda obeta rekord

22. avgust 2017 ob 17:48

Pariz - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Vse kaže, da si je Pariz po terorističnih napadih opomogel tudi v smislu turističnega obiska. Letos je na dobri poti, da ga bo obiskalo največ ljudi v zadnjih desetih letih.

Številni turisti so se po terorističnih napadih začeli izogibati francoskemu glavnemu mestu, zdaj pa je Pariz med popotniki znova vse bolj priljubljen. V prvem polletju so hoteli v regiji našteli 16,4 milijona gostov, kar je v primerjavi z enakim obdobjem lani 10,2 odstotka več. Tako dobrih rezultatov niso imeli že deset let.

Predsednik turističnega združenja regije Frederic Valletoux je ocenil, da bi lahko v letu 2017 Pariz obiskalo od 32 do 35 milijonov turistov. Lani jih je francosko prestolnico obiskalo 30 milijonov, leta 2015 pa 32 milijonov ljudi. "Letos bi lahko videli rekorden obisk, vendar nočem prehitevati," je Valletoux povedal na novinarski konferenci.

Najštevilčnejši gostje iz tujine v Parizu so Američani. Sledijo Britanci, Kitajci in Nemci. Število britanskih gostov se je sicer zaradi negotovosti glede izstopa Velike Britanije iz EU-ja zmanjšalo, se je pa zato v prvem polletju za 20 odstotkov povečalo število nemških obiskovalcev, število Kitajcev je poskočilo za kar 30 odstotkov. Najprivlačnejše turistične znamenitosti so Eifflov stolp, muzej Louvre in dvorec Versailles.

Turizem in terorizem

Leta 2016 so teroristični napadi v Parizu in Nici močno zmanjšali število turistov. Varnostni položaj sicer tudi letos ostaja zaostren. Francoska vlada je pred časom sporočila, da letos v celotni državi pričakujejo blizu 89 milijonov tujih turistov, potem ko jih je lani Francijo obiskalo 82,6 milijona.

Frederic Valletoux je na novinarski konferenci izrazil mnenje, da bo zaradi nedavnih terorističnih napadov tudi Barcelona doživela upad števila obiskovalcev, vendar si bo kmalu opomogla. "Turizem je v New Yorku po 11. septembru 2001 potreboval tri leta, da se je vrnil na prejšnjo raven. Madrid je po napadu leta 2004 potreboval eno leto, prav toliko pa je potreboval tudi Pariz," je povedal Valletoux in dodal, da je težko reči, ali bodo napadi v Barceloni vplivali tudi na obisk drugih evropskih mest, da pa "položaj v Evropi ostaja turbulenten, terorizem pa vsakdanja grožnja".

