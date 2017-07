Planinski muzej pozdravil stotisočo obiskovalko

Avgusta bodo v muzeju praznovali osmo obletnico delovanja

5. julij 2017 ob 18:28

Mojstrana - MMC RTV SLO

Slovenski planinski muzej v Mojstrani je danes pozdravil 100.000. obiskovalca stalne razstave. Kot opažajo v muzeju, se v zadnjih letih število obiskovalcev ponovno povečuje.

Slovenski planinski muzej so odprli 7. avgusta 2010 in po skoraj sedmih letih delovanja so danes dočakali 100.000. obiskovalca oziroma obiskovalko stalne razstave. Ta čast je doletela Matejo Pačnik iz Slovenske Bistrice, ki s Sašem Kolencem preživlja počitnice na Gorenjskem. V muzeju so ju pozdravili s šampanjcem in torto, obiskovalko pa so nagradili tudi s pohodniško jakno Planinske zveze Slovenije.

Kot je pojasnila Irena Lačen Benedičič, direktorica Gornjesavskega muzeja Jesenice, ki upravlja Slovenski planinski muzej, je obisk stalne in občasnih razstav v muzeju dosegel vrhunec v letu 2011, ko so slovenski planinci unovčili vstopnice, ki so jih predhodno kupili za izgradnjo muzeja.

Po umiritvi rasti števila obiskovalcev Slovenskega planinskega muzeja v preteklih letih so lani opazili kar 30-odstotno povečanje števila obiskovalcev v primerjavi z letom pred tem. V prvi polovici tega leta se je nato število obiskovalcev še povečalo.

"Na to smo zelo ponosni. Smo med zelo dobro obiskanimi muzeji v Sloveniji," je poudarila Lačen Benedičičeva in pojasnila, da obiskovalce privabljajo z novimi vsebinami in zanimivostmi. "Običajno je tako, da če smo v muzeju že vse videli, se vanj ne vračamo. Zato so potrebne stalne spremembe in novosti, zaradi katerih se ljudje odločijo za vnovičen obisk," je pojasnila.

Na ogled tudi helikopter in bivak

Med novejše zanimivosti spadata prvi reševalni helikopter iz slovenskih gora in pobeg v bivak, za katerega je muzej prejel tudi častno Valvasorjevo priznanje. Svoj delež k povečanemu obisku prispeva še selitev informacijske točke v recepcijo muzeja. "Muzealci ves čas razmišljamo, kako na privlačen način predstaviti dediščino in jo hkrati varovati," je poudarila.

V muzeju se letno zvrsti več kot 30 dogodkov. V njem izvajajo pedagoške programe in muzejske večere, medtem ko si v poletnem času muzej večinoma ogledujejo individualni obiskovalci. Največ obiskovalcev je Slovencev, veliko pa je tudi tujcev. "Veseli nas, da se muzej vključuje v kranjskogorski turistični cilj," je sklenila Lačen Benedičičeva.

M. Z.