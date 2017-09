Po Avstrijcih so si slovensko znamenitost prisvojili še Francozi

Vrstijo se pozivi k ukrepanju

1. september 2017 ob 15:58

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na družbenem omrežju je Štajerce vznemirila fotografija francoske turistične publikacije. Francozi so k obisku vinorodnega okoliša v Alzaciji namreč vabili kar z znamenito svečinsko potjo med vinogradi v obliki srca.

Sliko so sicer nekoliko prikrojili (beri: fotošopirali med alzaške vasi), a dejstvo je, da so si Francozi v promocijske namene prisvojili eno najbolj prepoznavnih slovenskih vinskih znamenitosti.

Okoliške vinorodne družine kot tudi slovenske turistične agencije so zgrožene. Kot je povedal vinogradnik Alojz Gaube, je vsaka blagovna znamka težko prigarana, zato bi morali po njegovo svečinsko srce zaščititi. "Glede na to, da je ta cesta občinska, mislim, da je edina možnost, da to zaščiti občina," je povedal.

Župan občine Kungota Igor Stropnik priznava, da so o zaščiti sicer že razmišljali, da pa bi bil to za občino prevelik finančni zalogaj.

Kakšni bodo nadaljnji ukrepi?

Nad dogodkom so zgroženi tudi pri Slovenski turistični organizaciji. Obljubljajo, da se bodo o vsem podrobneje pozanimali in nato podali ustrezne zahteve. "Zagotovo bomo to izkoristili za svojo nadaljnjo promocijo," je dodala direktorica organizacije Maja Pak.

Sicer ne gre za prvi primer prilaščanja edinstvenega motiva s cesto v obliki srca. Pred petimi leti so legendarno srce iz Svečinskih goric podobno kot Francozi izkoristili tudi Avstrijci, ki so prizor vključili v promocijski videospot o Avstriji kot vinorodni deželi (posnetek spodaj).

Aleš Gačnik, predstojnik Katedre za kulturni turizem in kulturno dediščino Fakultete za turistične študije – Turistice Univerze na Primorskem, krajo srčka označuje za "vinološki eksces ali vinskoturistično predrznost". "To, da se promocijski videospot o Avstriji kot vinorodni deželi končuje z legendarnim srcem iz Svečinskih goric, enim od najpopularnejših simbolov vinorodne Slovenije in slovenskega turizma. Res predrzno! V obliki montaže so ga uporabili tudi za promocijo Alzacije, pa še za kakšne druge marketinške akcije večjih slovenskih podjetij. Kje je Ministrstvo za kmetijstvo, Ministrstvo za gospodarstvo, STO in še kdo? Zame takšni ekscesi niso nič manj alarmantni kot hrvaški ribiči, ki lovijo v naših teritorialnih vodah! Morda pa mi vse skupaj razumemo narobe in bi morali biti hvaležni za to, da nas vinorodni velesili, kot sta Francija in Avstrija, tržita 'brezplačno'!?" se na Facebooku sprašuje Gačnik.

