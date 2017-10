Počitniški naval na slovenska zdravilišča

Največ domačih gostov, sledijo Avstrijci in Italijani

28. oktober 2017 ob 16:57

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V slovenskih zdraviliščih med letošnjimi krompirjevimi počitnicami napovedujejo skoraj polno zasedenost. Pričakujejo predvsem družine, za katere so pripravili različne počitniške dejavnosti.

Krompirjeve počitnice v Termah Čatež bodo po pričakovanjih zelo dobro zasedene, saj že sedaj beležijo tradicionalno skoraj polne nastanitvene zmogljivosti tako na lokaciji v Čatežu kot tudi v Mokricah in na slovenski obali - v Aquapark hotelu Žusterna ter apartmajih Residence Marina v Portorožu.

"Povpraševanja oz. rezervacije so izjemno kratkoročna, tako še vedno sprejemamo rezervacije in polnimo zadnje sobe. Prav tako v počitniškem terminu pričakujemo povečan obisk dnevnih obiskovalcev tropske oaze zimske Termalne riviere," so dejali v Termah Čatež.

Blizu 100-odstotno zasedenost ležišč v tem času pričakujejo tudi v Termah Dobrna. Za počitniški čas so pripravili pester animacijski program z otroškimi delavnicami, sprehodi v naravi in glasbenimi večeri.

Trenutni podatki o rezervacijah v Termah Krka kažejo, da bo zasedenost hotelov v zdraviliških enotah Term Krka na Dolenjskem in ob morju podobna kot lani. Trendi v zadnjih letih pričajo o povečanem številu rezervacij v zadnjem hipu, tako konec oktobra in prve novembrske dni pričakujejo še kar nekaj individualnih gostov.

V času krompirjevih počitnic bo v Thermani Laško največ slovenskih, avstrijskih in italijanskih gostov. Zaenkrat beležijo 70-odstotno zasedenost v obeh hotelih, a je povpraševanje še vedno zelo intenzivno, zato pričakujejo odlično zasedenost.

Prevladujejo domači gostje

Počitniške destinacije Sava Hotels & Resorts so v času krompirjevih počitnic že tradicionalno dobro zasedene. Letos med počitnicami beležijo boljšo zasedenost kot v enakem obdobju lani. Kot kažejo rezervacije, bodo v termalnem delu prevladovali domači gostje, med tujimi pa bo največ gostov iz sosednje Avstrije, Nemčije, Italije, Češke in Rusije. Na Bledu bodo v času krompirjevih počitnic gostili predvsem tuje goste, največ jih prihaja iz Italije, Nemčije, Avstrije, Hrvaške, Tajvana in ZDA.

V Termah Olimia so tudi v letos izredno zadovoljni z zasedenostjo v času krompirjevih počitnic, saj se vse namestitvene zmogljivosti lepo polnijo. V skladu s pričakovanji tudi v letošnjem letu prevladujejo slovenski gostje, takoj za njimi so gostje iz Italije in Avstrije, sledijo hrvaški gostje. Prevladujejo tri in štiridnevni paketi, pričakuje pa se tudi povečano število enodnevnih obiskovalcev.

Skoraj polna zasedenost tudi na obali

V času jesenskih šolskih počitnic je vseh šest hotelov LifeClass Portorož zelo dobro zasedenih. Napovedi kažejo na skoraj 90-odstotno zasedenost. Največ sob je prodanih v družinam prijaznem Hotelu Mirna, kjer je za družine z majhnimi otroci še posebej skrbno poskrbljeno.

Poleg Hotela Mirna je zelo dobro zaseden tudi Grand Hotel Portorož, s podobno zasedenostjo se lahko pohvali tudi najmodernejši petzvezdični hotel na Obali, portoroški Mind Hotel Slovenija.

V Termah Zreče bo število nočitev v času letošnjih krompirjevih počitnic na ravni leta 2016. Po pričakovanjih bo največ slovenskih gostov, in sicer 68 odstotkov. Med tujci bo zaenkrat največ Nemcev, Avstrijcev, Francozov, Italijanov in Madžarov. Gostje bodo pri njih bivali v povprečju tri dni oziroma dve noči. Glede na trend rezervacij v zadnjem hipu in trenutno povpraševanje pričakujejo, da se bo število nočitev v tem obdobju še povečalo.

M. Z.