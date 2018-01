Predlog promocijske takse: Več sredstev za promocijo Slovenije ali zgolj "lupljenje turistov"?

Razprava o novem zakonu v DZ-ju

28. januar 2018 ob 12:47

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA, Radio Slovenija

Vse večja priljubljenost Slovenije, ki se lahko pohvali z eno najhitrejših rasti števila turističnih prenočitev v EU-ju, nikakor ni naključje, so že večkrat dejali na turistični organizaciji, ampak tudi posledica njenih promocijskih aktivnosti. A kako turizem še bolj spodbuditi? Predlog je tudi, da z dvigom zneska turistične takse in uvedbo nove promocijske takse.

Dvig zneska turistične takse in uvedba nove promocijske takse sta temi, ki sta pretekli teden zaznamovali prvo parlamentarno obravnavo zakona o spodbujanju razvoja turizma. Ta določa način načrtovanja in aktivnosti za izvajanje te strategije na državni ravni in potrebna sredstva zanju, z novostmi bi jih nekaj več dobila Slovenska turistična organizacija.

Predlog zakona poleg najvišjega možnega zneska turistične takse pri 2,50 evra namreč uvaja novost - promocijsko takso, ki bo obsegala 25 odstotkov zneska turistične. Na gospodarskem ministrstvu pričakujejo, da se bo na ta način obseg sredstev za Slovensko turistično organizacijo (STO) povečal za okoli 4,7 milijona evrov. Dodatna finančna sredstva v ocenjeni skupni višini 6,9 milijona evrov letno bodo za razvoj turizma pridobile tudi občine, pravijo.

"Višje dajatve niso nikoli priljubljene"

Za STO, ki je imela lani na voljo 13 milijonov evrov za delovanje, bi to pomenilo približno 4,7 milijona evrov več, je za Radio Slovenija poročala Tina Lamovšek. Glede takega zneska imata pomisleke Danijel Krivec (SDS), ki opozarja, da je to "v primerjavi s sosednjimi državami kar velik preskok", in Uroš Prikl (DeSUS) - ta je tako presenečen, da se država dviga turistične takse loteva v času vse boljšega položaja na področju turistične politike. "Višje dajatve niso nikoli priljubljene, ne glede na to, o katerem področju je govor," je opozoril.

Vse deležnike v turizmu bi bilo treba obremeniti enakomerno, ne zgolj potrošnikov, tako opozarjajo nekateri poslanci. Nepovezani poslanec Franc Laj se je ob tem vprašal, ali so res vse občine dovolj usposobljene, da bodo lahko nosile "zelo veliko breme za razvoj turizma". V SD-ju bi zato upoštevali predlog nekaterih občin, da bi pobiranje takse poverili finančni upravi. S tem se strinjajo tudi nepovezani poslanci. Violeta Tomič (Levica) pa v turistični in promocijski taksi - za njo bi turist odmeril največ 3,125 evra - vidi zgolj lupljenje turistov: "Za sedem dni to pomeni 22 evrov za odraslo osebo, za štiričlansko družino pa je to skoraj 80 evrov."

Kar nekaj poslancev pa je opomnilo, da imamo že zdaj sistemski namenski vir: koncesijske dajatve iz iger na srečo, a da ni jasno, ali se 50 odstotkov teh, ki se steka v integralni proračun, res namenja zgolj turizmu.

