Foto: Arhiv STO Strateška odločitev vodstva Slovenske turistične organizacije je usmeritev v vsebinski digitalni marketing. Nov osrednji slovenski turistični portal in svetovna digitalna kampanja Slovenia - Make New Memories že zdaj prinašata odlične rezultate. Foto: Arhiv STO

Prihaja generacija, ki od turizma pričakuje drugačne stvari

Raste število uporabnikov digitalnih in mobilnih storitev

17. december 2016 ob 11:34

Ljubljana - MMC RTV SLO

Prihodnost turizma postaja svet digitalnih medijev. Populacija, ki je danes stara med dvajset in petintrideset let, bo do konca leta 2017 postala prevladujoča skupina porabnikov s popolnoma drugačnimi pričakovanji in zahtevami kot sedanji turisti.

Gre za generacijo, ki je odraščala v svetu družbenih omrežij in pametnih telefonov, kar sproža spremenjeno načrtovanje potovanj, iskanje lokacij, rezervacijo prenočišč in raziskovanje destinacij, kot smo bili vajeni do zdaj.

V svetu raste število uporabnikov digitalnih in mobilnih storitev; strmo narašča predvsem število tistih, ki do spleta dostopajo s tablicami in mobilnimi telefoni. Slovenija z osrednjim slovenskim turističnim portalom www.slovenia.info, ki je oblikovan v skladu z najsodobnejšimi smernicami na področju spletnih tehnologij, odločno stopa na pot digitalizacije svoje turistične ponudbe. Slovenski turizem je tako navzven videti dosti bolj organiziran. Cilj je, da bi novi portal s pomočjo motivov KAM? in KAJ? zlasti pri tujih gostih vzbudil interes in željo po obisku Slovenije. Do konkretnih turističnih aranžmajev pa gostje nato pridejo prek spletnih povezav do ponudnikov turističnih storitev in namestitev.

Mobile first

Prenovljeni portal sledi "mobile firstu" - ideji, da bo potrošnik vsebino pregledoval predvsem na manjših zaslonih. Statistika zdaj že starega spletnega mesta iz letošnjega leta kaže, da je že 40 odstotkov obiskovalcev do spletne strani dostopalo z mobilnih naprav. Na njih pa so se zadržali približno dve minuti. In ker je prostor na zaslonih mobilnih naprav dragocen, je večji poudarek na kakovostnih fotografijah, zgoščenih videovsebinah in kratkih besedilih v slogu oglasov. Jasno je, da se danes v turizmu prodajajo zgoščene zgodbe s slikami, in ne z besedami. Integracija Facebooka, Twitterja, Instagrama in turističnega portala Tripadvisor pa daje portalu pomembno družbeno kritično referenco.

Vstop v nakupovalni proces

Slovenski turizem potrebuje dobre porabnike. Zato prenovljeni spletni portal nacionalne turistične organizacije vstopa v nakupni proces turista - v fazo sanjarjenja in raziskovanja. V fazo, ko skuša gosta navdušiti za obisk Slovenije in za nakup pri ustreznih ponudnikih. Njegovi izkušnji na destinaciji nato sledi deljenje doživetij, kjer se znova pojavi vloga sodobne spletne strani. Ta s prepletom sodobnih digitalnih orodij omogoča deljenje doživetij, ki bodo sprožila nova sanjarjenja in raziskovanja. Družbena omrežja tako delujejo kot podaljšana roka sodobne spletne strani in prispevajo k celoviti komunikacijski zgodbi.

Spletni portal nacionalne turistične organizacije sledi sodobnemu zelo obveščenemu turistu, ki se gladko sprehaja med spletnimi doživetji drugih in lastnim doživljanjem realnosti. Gre za gosta, ki ceni hitrost, učinkovitost in racionalnost spletne izbire. Njegove navidezno spontane izbire so vedno načrtovane, poraba je natančna in strogo lokalna, opisi in fotografije s poti prek družbenih omrežij pa postajajo takojšnji potopisi.

Konec konfekcijskega turizma

Konfekcijski turizem počasi, a zanesljivo umira. Enake ponudbe za vse preprosto več ne zadoščajo. Kot pomoč temu so pri promociji na prenovljenem spletnem portalu oblikovane ciljne skupine oziroma persone slovenskega turizma. Te se medsebojno razlikujejo po svojem odnosu do preživljanja prostega časa, motivov in pričakovanj, ki jih vodijo pri obisku posamezne destinacije. Med drugim so prepoznali družabne fudije, avanturiste, zelene raziskovalce, večno mlade, dejavne nostalgike, sproščene eskapiste, urbane ozaveščence in lepotne razvajence.

Pri določanju person so bili ključni trije motivi v turizmu: doživetje, druženje in skrb zase. Pri promociji Slovenije pa so v pomoč tudi živalski ambasadorji - od človeške ribice in njenih 22 zmajevih mladičkov do kranjske sivke in lipicanca -, vsi po vrsti pa potrjujejo slogan Slovenije kot zelene, aktivne in zdrave destinacije.

Rekordno leto slovenskega turizma

Prenovljeni turistični portal zaokrožuje tudi svetovna digitalna kampanja Slovenia – Make New Memories, ki je dosegla več kot 42 milijonov edinstvenih odjemalcev. Prikazanih je bilo več kot 217 milijonov oglasov, najpresenetljivejši rezultati pa so bili na Instagramu in kanalu YouTube, kjer so namesto pričakovanih treh milijonov oglasi dosegli več kot 15 milijonov prikazov.

Tudi sicer ima Slovenija za seboj rekordno leto. Prejela je laskavi naziv prva Zelena država sveta, uvrstila se je v finale izbora National Geographica za nagrado world legacy in turistične borze WTM v Londonu za nagrado global sport tourism impact. V okviru turistične borze ITB Berlin je prejela priznanji za promocijska spota slovenskega turizma. Rezultati prvih desetih mesecev z 11 odstotki več prihodov tujih turistov in 10 odstotki več njihovih prenočitev pa so nad povprečjem v Evropi.

Slovenski turizem tudi v prihodnjem letu čakajo veliki dogodki. 20. maja bomo prvič praznovali dan čebel, ki je nastal na pobudo Čebelarske zveze Slovenije. Marca pa se bo Slovenija na turistični borzi ITB v Berlinu predstavila kot država partnerica.

Z digitalizacijo gre Slovenija zanesljivo po poti razvitih turističnih držav. Za primerjavo - Portugalska, potem ko je leta 2012 sprejela strateško usmeritev prehoda vsebin na splet, je imela 24 odstotkov več gostov in 39 odstotkov več prihodkov. Spletna stran njihove nacionalne turistične organizacije je na voljo v 12 jezikih, na družbenih omrežjih pa prek svojih profilov komunicirajo v 13 jezikih.

Neprestane spremembe edina stalnica sodobnega turizma

Spletni portal pa še ima prostor za nadgradnjo. Ne glede na to, koliko obiskovalcev je obiskalo neko spletno stran, všečkalo neko fotografijo, priporočilo neki hotel ali kraj, pa še vedno ne moremo vedeti, koliko postelj je bilo več zasedenih zaradi dobre digitalne navzočnosti. Število prihodov ne pove nič o njihovi porabi na destinaciji. Prav tako nimamo t. i. VIP ekskluzivne ponudbe za goste visokega cenovnega razreda.

Sproža se tudi težava pretirane virtualnosti turističnih znamenitosti, ki nas oropa senzibilnosti. Kaj lahko se zgodi, da bo virtualni svet postal tako realen, da gost ne bo več imel potrebe, da bi si določeno znamenitost ogledal v živo. Tu je zgovorna gesta podjetja Postojnska jama, ki je – kot edino v Sloveniji - izreklo jasni NE korporaciji Google, ko je ta hotela snemati jamo za aplikacijo Google Cave. Previdnost pri virtualizaciji tako ni odveč. Prilagajanje jutrišnjemu gostu je stvar resnih raziskav in razvoja. Prej ko bomo prepoznali njegovo potrebo, prej ga bomo zadeli tudi v marketingu.

Da, zdi se, da so neprestane spremembe edina stalnica sodobnega turizma. Turizem prihodnosti je izraba novih tehnologij in poznavanje spleta. Predvsem pa je unikatna ponudba narejena po meri posameznika, z izrazito osebnim pristopom, s poudarkom na ekologiji in butičnih destinacijah.

Marjana Grčman, Televizija Slovenija