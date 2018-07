Prvak 44. ocenjevanja vin v Gornji Radgoni je slovenska ranina

Slovensko vino se je uvrstilo na prvo mesto

27. julij 2018 ob 13:15

Gornja Radgona - MMC RTV SLO, STA

Na 44. ocenjevanju vin v Gornji Radgoni si je letošnji naziv prvaka prislužila ranina družbe Radgonske gorice, letnik 1993. Na ocenjevanju se je pomerilo 573 vin iz šestih držav.

Del letošnjega ocenjevanja je bilo tudi ocenjevanje "bio vin". Na ocenjevanjih se je skupno pomerilo 573 vin iz šestih držav, od tega je bilo sedem vzorcev "bio vin", ki so jih na ocenjevanje poslali štirje vinarji iz Slovenije in Avstrije.

Za redni del ocenjevanja so največ vzorcev na tekmovanje poslali vinarji iz Slovenije, sledili pa so jim vinarji iz Avstrije, Hrvaške, Češke, Makedonije in Slovaške.

Ocenjevanje sta letos spremljali dve novosti, in sicer podelitev priznanj prvak države in prvak ocenjevanja. Naslov prvak države je pridobilo najvišje ocenjeno vino iz posamezne države.

Letošnji prvak ocenjevanja je omenjena ranina iz Radgonskih goric, ki si je prislužila tudi naziv prvak Slovenije. Prvak Avstrije je vino proizvajalca Weingut Felberjörgl, prvak Hrvaške pa vino proizvajalca OPG Đurinski.

Predsednik ocenjevalnih komisij Mojmir Wondra je lanski letnik vin ocenil kot dober. "Še posebej dober je bil za bela vina, pri katerih so nas navduševale sortne cvetice in harmonija," je še dejal.

Nekoliko slabši je bil po njegovih besedah vinski letnik za rdeča vina, zlasti tista z južnega območja Slovenije, Slovenske Istre, Goriških Brd in Krasa, kjer obilica sonca in značilnosti tal sicer omogočajo najboljšo kakovost vin. Tokrat je njihovo dobro letino zmotilo obilno jesensko deževje v času pred trgatvijo.

Na letošnjem ocenjevanju se je po njegovih navedbah lepo pokazala tudi zagnanost dolenjskih vinarjev, ki so sodelovali z več kot 30 vzorci cvička. Omenil je še raznovrstno bero vrhunskih penin, nad katerimi so bili ocenjevalci navdušeni, in prijetno presenečenje, ki so ga prinesla mlada rdeča makedonska vina.

"Vino Slovenija si resnično zasluži pozornost vinogradnikov, vinarjev in ljubiteljev vin, saj je to naše najpomembnejše državno ocenjevanje vin v zahtevni mednarodni konkurenci," je še dodal Wondra.

K. Ši.