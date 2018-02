Prvi vlak naj bi iz Ljubljane proti Trstu in Benetkam oddrdral septembra

Te dni potekajo aktivni dogovori s pristojnimi službami na italijanski in slovenski strani

13. februar 2018 ob 18:50

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Septembra se potnikom vendarle obeta nova železniška povezava, ki se napoveduje že nekaj časa. Vlak bi po načrtih vozil iz Ljubljane mimo Trsta in njegovega letališča do Benetk.

Italijanski državni prevoznik Trenitalia bo na relacijo poslal dva vlaka dnevno, potnikom pa bi lahko bilo na voljo tudi novo postajališče ob tržaškem letališču v Ronkah, katerega odprtje je napovedano za 19. marec.

O načrtovanju nove povezave smo poročali že lani, niso pa še bile znane podrobnosti ali časovnica projekta.

Pomočnik direktorja Slovenskih železnic (SŽ) Miloš Rovšnik je zdaj dejal, da glede povezave med slovensko prestolnico in eno najpomembnejših evropskih turističnih destinacij, ki velja tudi za pomembno prometno vozlišče, poskušajo s Trenitalio in drugimi uskladiti predvsem to, da bi imel vlak čim boljše povezave do letališča v Ronkah ali da bi vsaj en vlak na dan tja neposredno tudi peljal.

Na SŽ-ju so pojasnili, da te dni potekajo aktivni dogovori s pristojnimi službami na italijanski in slovenski strani za izvedbo projekta. V teku je tako pridobitev homologacije elektromotornih potniških garnitur italijanskega prevoznika za uporabo na čezmejni povezavi.

V luči teh postopkov vzpostavitev prometa na SŽ-ju predvidevajo septembra. "Govorimo o delovnem datumu 9. september, ki pa ga bomo potrdili do konca februarja v obliki sporazuma," je pred dnevi za Radio Koper napovedal Rovšnik, ki je dodal, da so od italijanskih kolegov dobili zagotovila, da bi vožnja vlakov res lahko stekla v devetem mesecu leta.

Danes tja le s prestopanjem

Na SŽ-ju so sicer spomnili, da železniška povezava na tej relaciji obstaja že danes, vendar s prestopi preko Opčin do Trsta in od tam naprej po Italiji. Trenutna storitev prek Opčin in avtobusnega transferja naprej na železniško postajo v Trst stane devet evrov in to bodo na SŽ-ju imeli tudi za izhodiščno ceno za povezavo med Ljubljano in prestolnico Furlanije - Julijske krajine.

Po Rovšnikovih zagotovilih je za novo železniško povezavo veliko zanimanja tudi med turističnimi agencijami v Sloveniji in Italiji. Italija je največji emitivni trg slovenskega turizma, povezave s sosednjo Italijo, z izjemo cestnih, pa so slabe. Letalske povezave ni, železniška pa za zdaj obstaja zgolj s prestopanjem.

T. H.