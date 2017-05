Ptuj obiskalo več kot 100 sauvignonov in več kot 1.100 dobrot

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Letos so se na 3. Salon sauvignonu predstavljali štirje ponudniki vrhunske Štajerske kulinarike. Foto: MMC RTV SLO/Tanja Mojzer Za pokušino je bilo na voljo okrog 100 različnih souvignonov; pri čemer so prevladovali mlajši, sveži letniki. Foto: MMC RTV SLO/Tanja Mojzer Organizator in idejni oče Salona sauvignona na Ptuju, Slavko Podbrežnik Dobnik: "Ptuj letos praznuje 100-letnico arhivskega vina, kar je prestižna in častna nota. Zato je tudi 3. Salon sauvignon posvečen staranim vinom in stari trti." Foto: MMC RTV SLO/Tanja Mojzer Salon sauvignon je letos prvič prispeval tudi dobrodelno noto: od prodane vstopnice se je en euro daroval za projekt Waldorfske šole na Polenšaku. Prav tako, kot prejšnja leta pa so na dvorišču pred minoritskim samostanom igrali učenci dveh glasbenih šol iz Ptuja. Foto: MMC RTV SLO/Tanja Mojzer Arhivska vina pritičejo vrhunski kulinariki in posebnim priložnostim. Foto: MMC RTV SLO/Tanja Mojzer Telečja krača v ocvrtem objemu s šparglji in zeleno izpod prstov mojstrov iz Grand Hotela Primus. Foto: MMC RTV SLO/Tanja Mojzer Viničarski muzej in etnograska zbirka na Gorci v občini Podlehnik je le en primer turističnega pristopa k obuditvi Haloz, kot vinsko-kulinaričnega in etnološkega področja. Tovrstne turistične destinacije trenutno odprejo vrata le po dogovoru za najavljene skupine domačih ali tujih turistov. Foto: MMC RTV SLO/Tanja Mojzer Haloze se že od nekdaj ponašajo z izvrstno kulinariko z ekološkimi sestavinami. Med sladicami je zelo poznana haloška gibanica iz domačega kravjega mleka. Foto: MMC RTV SLO/Tanja Mojzer Že drugo leto zapored je na Salonu sauvignon potekalo tudi ocenjevanje viteškega reda vina. Foto: MMC RTV SLO/Tanja Mojzer Prejemniki priznanj na 3. salonu sauvignon. Foto: MMC RTV SLO/Tanja Mojzer Na dvorišču dominikanskega samostana ste se letos prvič lahko okrepčali tudi s kavo. Šlo je za ročno obrano kavo, ki ne vsebuje gnilih ali nezrelih zrn, s čimer se izognemo kasnejšemu slabemu okusu končnega produkta - postrežene kavice. Akademija Stow se sicer ukvarja tudi z izobraževalnimi delavnicami na temo priprave kave in izobraževanjem med različnimi sortami. Foto: MMC RTV SLO/Tanja Mojzer Dobrote slovenskih kmetij je največji razstavni dogodek izdelkov iz kmetij v Sloveniji. Njihovo ocenjevanje je izredno strokovno in poteka vsako leto že od meseca marca. Foto: MMC RTV SLO/Tanja Mojzer Letos se je prvič zgodilo, da je bilo na prireditev prijavljenih več mlečnih kot pekovskih izdelkov. Prvič pa sta se tudi prireditvi načrtno datumsko prekrivali. Foto: MMC RTV SLO/Tanja Mojzer Sorodne novice "Ptuj želimo s Salonom Sauvignon postaviti na mednaroden zemljevid sveta!" Ptuj na seznam festivalov dodal Salon Sauvignon Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ptuj obiskalo več kot 100 sauvignonov in več kot 1.100 dobrot

Pester vinsko-kulinaričen konec tedna na Ptuju

23. maj 2017 ob 13:19

Ptuj - MMC RTV SLO

Ta konec tedna je bilo najstarejše slovensko mesto izjemno živahno. V sklopu neuradnega slogana "Povežimo samostana" sta potekala 3. Salon sauvignon in 28. Dobrote slovenskih kmetij. Oba dogodka sta bila izvrstno obiskana, k čemer je verjetno pripomoglo tudi toplo majsko vreme.

Novost tako Salona sauvignon kot Dobrot slovenskih kmetij je bila odločitev, da se prireditvi terminsko prepletata. Nekaterim obiskovalcem je to bilo všeč, spet drugim ne, a organizatorji so menili, da je to bila pozitivna odločitev predvsem za tuje turiste, ki so lahko vikend na Ptuju izkoristili pestreje in doživeli več. Dobrote slovenskih kmetij so sicer potekale tri dni, Salon sauvignon pa le v soboto. Največ obiskovalcev Salona sauvignon je, povsem pričakovano, v minoritski samostan zavilo po 17. uri. Obiskovalcev je bilo ravno prav, sicer nekoliko manj kot na prvih dveh izvedbah, a prevelika gneča na tovrstnih prireditvah, kot vemo, prej prinaša slabo voljo tako obiskovalcev kot vinarjev.

Okrog 100 sauvignonov in štirje ponudniki hrane

Vinarjev, ki so ponujali sauvignone v delno prenovljenem dominikanskem samostanu, je letos bilo 60 iz devetih držav: Avstrije, Hrvaške, Madžarske, Romunije, Moldavije, Francije, Nove Zelandije, Srbije in Slovenije. Vsak je pripravil svoj izbor sauvignonov, pri čemer lahko rečemo, da so absolutno prevladovali sveži letniki, predvsem 2016 in 2015, bilo je pa tudi kar nekaj staranih, saj je letošnja edicija sauvignona bila posvečena prav staranim verzijam te bele kapljice. V kulinaričnem delu na dvorišču pred samostanom so letos brbončice raznežili le štirje ponudniki: Grand Hotel Primus, restavracija Pan iz Kidričevega, restavracija Grabar, in Vila Rustica. Vsak je za 3,60 eur ponujal en ali več tipično štajerskih jedi. Za ceno 18 eurov, kolikor je znašala vstopnica na dan prireditve, pa ste lahko pokušali izvrstne sauvignone.

Tako kot v preteklih letih so ušesa ob razvajanju brbončič na dvorišču minoritskega samostana obogatili mladi glasbeniki, učenci glasbene šole Karol Pahor iz Ptuja in pa učenci zasebne glasbene šole Svetega Petra in Pavla, prav tako iz Ptuja.

Slogan na kozarcih

"Pomen slogana Uživaj lahkotno, uživaj odgovorno je letos prvič popestril sam Salon sauvignon. Slogan je odtisnjen tudi na kozarcih. Za njim se skriva projekt kmetijsko gozdarskega zavoda, ki spodbuja odgovorno uživanje vina, potrošnikov in informiranje o kvaliteti vina. V sklopu projekta se združuje pet dogodkov: veni vidi vino mlado v Marboru, Salon sauvignon in Dobrote slovenskih kmetij, Salon traminec in pubec", je razložila Mojca Metličar, vodja projekta pri kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, zavod Ptuj.

Dobrodelnost in tematika: zlata trta

"Sicer pa je tretja edicija Salona Sauvignon posvečena zlati trti iz leta 1917, najstarejšemu slovenskemu arhivskemu vinu, ki ga hranimo ravno v Ptuju. Ta nas nagovarja, da se ozremo in se poklonimo generacijam, ki so jo pridelale ter nazdravimo njihovemu občutku za dovršeno, popolno, vrhunsko. Tudi slavnostna otvoritev letošnjega Salona sauvignon, ki je potekala v ptujski kleti, je bila posvečena 100-letnici praznovanja najstarejšega vina. In pa eno od letošnjih predavanj, ki jo je izvedla naša ptujska zgodovinarka Marija Hernja Masten. Letošnja novost je tudi dobrodelnost. Veliko staršev si namreč prizadeva, da bi odprli Waldorfsko šolo na Polenšaku, zato smo se odločili, da en evro od prodane vstopnice darujemo temu projektu. Kot organozator tudi lahko rečem, da v poslovnem segmentu festival postaja prej vseslovenski in mednaroden, kot pa le lokalen. V prihodnosti bi si želeli graditi na regijski prepoznavnosti festivala, ki zaobjema območje najboljših pogojev za uspevanje sauvignonov - to pa je celotna Slovenija, del Avstrije, pa tudi Hrvaške in Srbije. Želeli bi tudi graditi mednarodni Club sauvignon, ki bi združil vinarje, ljubitelje in poslovne podpornike sauvignona. Novost je tudi ta, da smo letos prvič vključili v predpripravo prireditve tudi rdeči cabernet sauvignon. Velikokrat se namreč postavlja vprašanje, zakaj ga izključujemo iz prireditve in pa tudi, v kakšni podrobnejši povezavi sta ti dve sorti, ki sta popolnoma različni, le podobno ime imata. Mi na to odgovarjamo v obliki strokovnega predavanja, ki sta ga izvedla vinski publicist in velik poznavalec vina Jože Rozman in Boštjan Zidar, glavni enolog kleti Vina Koper. V prihodnosti pa želimo eno majhno poglavje znotraj prireditve posvetiti Cabernet sauvignonu, "je razložil glavni organizator in idejni oče Salon sauvignona, novinar Slavko Podbrežnik Dobnik.

Arhivska vina - vrhunski biser Slovenije

"Na Ptuju hranimo najstarejše slovensko arhivsko vino, pa tudi po drugih kleteh so bolj ali manj zastopana, seveda z nekoliko nižjimi letniki. Vedeti je potrebno, da pri arhivskih vinih gre za izjemno čast, znanje in pozornost vinarjev in enologov, da ga pridelajo po postopkih, ki so vrhunska in zahtevajo veliko znanja in izkušenj. Zato smo ob 100-letnici najstarejšega arhivskega slovenskega vina tudi večerjo ob slavnostni otvoritvi 3. Salona sauvignon okronali s šestimi vrhunskimi arhivskimi vini. Tovrstna vina so resnično za posebne priložnosti in polno zaživijo ob vrhunski kulinariki," je še dodal Slavko Podbrežnik Dobnik.

Na strogo premišljenem meniju so se tokrat znašle kulinarične specialitete Restavracije Pan iz Kidričevega (riba jaster z mini ješprenjčkom in šparglji ob spremljavi vina iz kleti Meranovo, Sauvignon Blanc, letnik 2007 in Sauvignon Blanc iz ptujske kleti, letnik 1986). Sledila je glavna jed kulinaričnih mojstrov iz Grand Hotela Primus - telečja krača z ocvrtim objemom s šparglji in zeleno. Spremljala pa sta ga Sauvignon Blanc, kleti Puklavec iz leta 1997 in pa Sauvignon Blanc iz ptujske kleti, letnik 1972. Sledico je zaokrožila jagodno čokoladna rezina z dodatkom eksotičnega manga iz Lušta, tovarnice sladkosti, in pa vinski poslatici Sauvignin Blanc iz ptujske kleti, letnik 1990 in Cabarnet Sauvignon, Vina Koper, letnik 1989.

Haloze - končno združeni za isti namen

Haloze, le streljaj od urbanega Ptuja, v turističnem, sploh pa vinsko-kulinaričnem segmentu ponujajo ogromno. V Podlehniku na Gorci je na primer nov viničarski muzej in etnografska zbirka, posvečena nekdanjemu vinogradniškemu dvorcu družine Ornig. Viničarski muzej je na voljo le ob predhodni najavi, ponuja pa vpogled v življenje viničarja (vinogradniškega delavca), ki je skupaj z družino delal v vinogradu. Viničar je za ceno brezplačnega doma in hrane lahko preživljal vso družino, sama plača za delo pa je bila izjemno majhna. Viničarji so v Sloveniji obstajali do okrog leta 1945, ko človek postane svoboden na trgu delovne sile (agrarna reforma), odpravljeni pa so bili tudi viničarski odnosi. Posestva, v katerih so bivali viničarji so po več zaporednih generacijah, viničarji lahko obdržali oziroma odkupili, večinoma jih je kasneje prevzel Kmetijski kombinat.

Sicer pa pod imenom blagovne znamke Haloze od marca 2016 delujejo štiri občine na tem območju (Videm, Žetale, Podlehnik in Majšperk), ki združujejo vinogradnike in ostale ponudnike (obrtnike, rokodelce, kulinarične in turistične delavce). Namen združitve vinogradnikov in ostalih delavcev na območju Haloz je delovanje za skupno dobro na področju turizma, izmenjavo izkušenj, izposojo kmetijskih strojev in podobno.

Vitezi soglasno: Zmaga jagodni izbor

Trije predstavniki slovenskega viteškega reda vina in trije evropskega viteškega reda vina so že drugo leto zapored ocenjevali najbolj všečen sauvignon na prireditvi. Izmed 29-ih vzorcev različnih letnikov in različnih slovenskih vinarjev je zmagovalec soglasno postal sauvignon, vinogradništva Kaloh, suhi jagodni izbor, letnik 2013. "Ocenjevanje je bilo rangirano in je potekalo v treh krogih. Očitno so se tudi vitezi, pa čeprav vsi predstavniki moškega spola, odločili za sladko verzijo. Vsi vemo, da gre za zelo omejeno in res prestižno verzijo sauvignona, tako da si tudi zato zasluži zmago. Sicer pa je namen ocenjevanje izbrati najbolj všečen sauvignon na prireditvi in konkurenca je res velika, " je razložil predsednik komisije viteškega ocenjevanja vin, Andrej Rebernišek.

Zraven viteškega, je potekalo tudi salonsko ocenjevanje najboljšega sauvignona 2017. To je v kategoriji svežih sauvignonov (letnik 2016) postal suhi sauvignon, vinarja Falot. V kategoriji zorjenih, je priznanje prejela Vinska klet Goriška Brda za sauvignon Bagueri, letnik 2013. Med vini posebne kakovosti suhi jagodni izbor pa je slavil sladki sauvignon, letnika 2006 iz vinogradništva Kaloh.

Več kot 1.100 dobrot iz približno petstotih kmetij

Kot rečeno, je vzporedno s Salonom sauvignon potekala tudi prireditev Dobrote slovenskih kmetij. Razstava je bila že 28. leto v minoritskem samostanu v dveh nadstropjih, na dvorišču pa je potekal zabavni in prodajno-tržni del v obliki stojnic. Gre za največjo tovrstno razstavo dobrot v Sloveniji. Letos je prireditev potekala od 19. do 21. maja. Avtorji dobrot se lahko na razpis prijavijo do konca februarja, če imajo registrirano dejavnost oziroma kmetijo. Nato pa sledi strogo strokovno ocenjevanje na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Nagrajena dela nato pristanejo na razstavi v eni od 15 kategorij izdelkov. Če posamezni izdelek tri leta zapored prejme zlato priznanje, dobi naziv znak kakovosti, kar je tudi najvišje priznanje določenega izdelka.

Letošnja novost: čaji in veliko mlečnih izdelkov

Letošnja novost festivala je kategorija čajev in pa dejstvo, da se je na ocenjevanje prijavilo več mlečnih izdelkov kot pa izdelkov iz žita, kar je kategorija, ki je v vseh letih bila po številu izdelkov najštevilčnejša. Drugo leto so ocenjevali tudi slovenske mede. Sicer pa so kategorije naslednje: sokovi, konzervirana zelenjava in drugi pridelki, marmelade in džemi, suho sadje, žgane pijače, olja, vina, mesni izdelki, sadjevci, mlečni izdelki, izdelki iz žit, kisi, kompoti, med in čaji. Obiskovalcev je bilo veliko, tako domačih kot tujih, za štiri eure vstopnine je prireditev namreč ponujala veliko. Ocenjujejo, da je bilo obiskovalcev med 13 in 15 tisoč.

Recepti naj ne potonejo v pozabo!

"Da pa iz kmetijskih pridelkov nastanejo takšne dobrote, kot jih lahko vidimo in okusimo danes na tej razstavi, so potrebni izkušnje, ljubezen do podeželja in pridelave hrane, znanje in spoštovanje tradicije. Veliko slovenskih posebnosti se je zaradi tega preneslo iz roda v rod in poskrbeti moramo, da recepti ne bodo utonili v pozabo in bodo v slovenskih kulinaričnih stvaritvah lahko uživale tudi generacije za nami, " je mnenja Dejan Židan, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Tanja Mojzer, besedilo in fotografije