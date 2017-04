Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Krvavi slapovi že desetletja burijo domišljijo znanstvenikov. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Razkrita stoletna skrivnost "krvavih slapov" na Antarktiki

Skrivnost je v podledeniškem vodnem sistemu

28. april 2017 ob 09:53

Sydney - MMC RTV SLO

Daleč na jugu našega planeta belino ledenika Taylor krasi rdeča barva, s čimer daje videz, kot da led krvavi. Toda znanstveniki so razvozlali več kot 100 let trajajočo skrivnost.

Ledenik je pred 106 leti odkril avstralski geolog Griffith Taylor. Sprva so mislili, da dajejo rdečo barvo ledeniku alge, toda to teorijo so leta 2003 ovrgli. Znanstveniki so takrat dejali, da je rdeča barva posledica oksidacije železa, ko pride v stik z vodo, ki naj bi pronicala iz pet milijonov starega slanega jezera.

Toda nova študija, ki je potekala na univerzi Alaska Firbanks in univerzi v Koloradu, potrjuje, da pod ledenikom ni le slano jezero, toda cel vodni sistem, ki se je oblikoval milijone let, poroča Business Insider. Ekipa raziskovalcev je za sledenje vode uporabila sistem za pridobivanje informacij na osnovi zvoka, ki ga imenujemo eholokacija.

Razlog, zakaj vodni krog ni nikoli zmrznil, se skriva v sistemu: ta izrablja toplotno energijo, ki se sprošča ob zmrzovanju vode in topi obkrožajoči led. "Ta voda ni samo edinstveni pojav, to so prava vrata v podzemlje Antarktike," je dejala Jill Mikucki z Univerze v Knoxvillu.

K. K.