Razmišljate o križarjenju? Zakaj iti in zakaj ne?

Obisk križarke v Benetkah

4. avgust 2017 ob 07:05

Benetke - MMC RTV SLO

Prikolica, avtodom, šotor, apartma. Hostel, hotel, spanje pri zasebnikih ali na plaži v spalni vreči, kjer to ni prepovedano. Še mnogo drugih oblik dopustovanja obstaja, tudi križarjenje.

Torej, kaj, če bi šli letos ali kdaj kasneje križarit? Kakšne so prednosti, slabosti in posebnosti takšnega dopusta?

Za nas najbližja pristanišča Koper, Trst, Benetke

Imeli smo priložnost za nekaj ur obiskati ogromno križarko - Costa Deliziosa, ki je bila zasidrana v beneškem pristanišču.

Včasih prestiž za izjemne bogataše, danes niti ne

Križarjenje je nekdaj veljalo za eno izmed najbolj prestižnih oblik dopustovanja. Če je nekdo rekel, da gre na križarjenje, se nam je takoj v glavi zvrtelo, kako zelo bogat je. Morda ste si, podobno kot jaz, kar naslikali v glavi Karibe, Sejšele, Fidži in podobne eksotične destinacije, ki so od nas zelo oddaljene, ravno to pa občutno poviša ceno do vrtoglavih številk, sploh, če je zraven križarjenja v igri tudi daljši letalski let.

Križarjenje morda ceneje kot hotel

Če ste malce eksperimentalne narave v smislu, da želite dopust vsako leto preživeti ne samo na drugi destinaciji, ampak tudi okusiti različne načine preživljanja dopusta, je križarjenje eden izmed eksotičnih dopustov. Lahko si ga organizirate kot zelo avanturističnega ali zelo lenobnega. Dejstvo je namreč, da bo vaš ogromen hotel na vodi obplul določena obmorska mesta, vi pa se sami odločite, ali boste v teh mestih izstopili in si ga ogledali ali boste ostali na ladji in počivali. Pomembno je torej, daše pred plačilom križarjenja dobro pogledate, kje bo križarka zasidrana za nekaj ur. Smiselno je seveda izbrati tista mesta, v katerih še niste bili. Od tega, kakšno pot ima križarka in v katerem terminu greste, je odvisna tudi cena.

Kaj vsebuje "all inclusive" na križarki?

V ceno, ki je navedena kot osnovna, je vključena kabina - soba brez okna. Za doplačilo boste dobili sobo z oknom, za še višje doplačilo sobo z balkonom in največjim doplačilom suito, ki je že skoraj enosobno stanovanje. Popolnoma vsa hrana, ki ste je vajeni v "all inclusive" hotelih, je tudi na križarki vključena v ceno - okoli pet obrokov v samopostrežnem bifeju. V najvišjem nadstropju križarke vas po navadi na vsaki strani čaka en bazen z ležalniki, bari in jakuzziji. Otroci imajo ves čas brezplačno varstvo in pestre animacije. Razgibate se lahko v fitnesu, na odbojkarskem in košarkaškem igrišču, v javnih savnah in jakuzzijih (obstajajo pa tudi individualne savne za doplačilo). Kaj posamezna križarka ponuja, je odvisno od same ladje in ladjarjev, najbolj znana tovrstna podjetja so Costa Cruises, MSC, Carnival, NCL, Royal Caribbean, Pullmantur, Holland America, Cunard, Windstar, Princess Cruises, Croisi Europe, Celestyal in druga. Vsak večer je v dvorani tudi kakšen dogodek (koncert, plesna predstava, gledališke in ostale kulturno-zabavne vsebine). Vse to je torej vključeno v ceno.

Kaj pa ni vključeno v "all inclusive"?

Niso vključene določene storitve, na primer frizer, pediker, masažni salon, igralnica in drugo. In najpomembneje za ljubitelje kakršnih koli alkoholnih pijač: križarjenje vas lahko močno udari po žepu. Prav nobena alkoholna pijača namreč ni vključena v ceno, bari pa so (seveda) na vsakem koraku. V ta namen so na voljo različni "all inclusive" paketi alkoholnih pijač (npr. za približno 25 eur na dan dobite postrežene koktajle v neomejenih količinah v določenih barih in v restavracijah v času obrokov, za malce višjo ceno - npr. 30 ali 35 eur ali še več, pa že lahko zraven koktailov dobite tudi kakšno izbrano penino, viski in podobno). O teh paketih se je smiselno vedno vnaprej pozanimati, saj ima vsak ladjar svoje "all inclusive" pakete pijač in svojo strategijo okrog tega. Plačljive so tudi vse brezalkoholne pijače, razen ob glavnih obrokih.

Ob prihodu na ladjo dobite svojo "ladjarsko kartico", s katero "plačujete", a dejanski vam znesek vseh vaših plačljivih obveznosti z vaše prave kreditne kartice trgajo šele ob zaključku križarjenja. Torej: sproti preverjajte, koliko ste zapravili. V ceno niso vštete niti obvezne napitnine, zaradi katerih se mnogi zgražajo. To je namreč tipično ameriški način dodatnega oškodovanja turistov, na račun morda ne dovolj plačanih delavcev. Ladja od vas pričakuje vsaj za 10 evrov napitnin dnevno. Če greste na pot za sedem dni, je to obveznih dodatnih 70 evrov stroškov. Vse ostale napitnine, ki jih podarite osebno v gotovini, so vaš dodaten strošek, a za to se odločite sami. Če greste na večerjo v restavracijo, ki ni "ruski bife"(samopostrežna restavracija), plačate posebej, kar je tudi glavni namen teh restavracij (vrhunska hrana in postrežba, ki vas zna tudi močno močno zaboleti v denarnici).

Plačljivi so tudi vsi prevozi in organizacija izletov v mestih, ki si jih želite ogledati (na križarki je ogromno turističnih vodičev in agencij, ki ponujajo raznorazne oblike izletov). Tudi internet je plačljiv in to po navadi kar precej - ena ura okoli 10 evrov. Telefonske klice in SMS-sporočila lahko preko brezplačne aplikacije, ki jo ima ladjar (takšno poslovno politiko ima npr. Costa Cruises), opravljate brezplačno, a le med potniki, ki so na vaši križarki oziroma na kateri od drugih Costinih križark. Klici zunaj križarke so plačljivi (preko satelita je cena okoli 10 evrov na minuto, nekoliko ceneje je, če boste ujeli katerega od 'roaming' sistemov in operaterja, s katerim ima ladjar pogodbo). Cene in politika interneta in mobilnih telefonov se nekoliko razlikujejo od ladjarja do ladjarja.

Delavci na ladji - poceni delovna sila s strogimi pravili

Križarka je ogromna ladja s povprečno 3.000 turisti, približno 1.000 ljudi pa je raznoraznih delavcev, ki na njej delajo. Pri delavcih velja stroga hierarhija, saj so natančno predpisana navodila za vsakega delavca posebej. . Vedno je eden izmed njihovih nadrejenih samo opazovalec (t. i. "observer"). Njegova naloga je, da opazuje delo svojih podrejenih, ki so v neposrednem stiku s strankami. Če se delavec vede nadpovrečno lepo in naredi več, kot se od njega pričakuje, je lahko morebitni kandidat za napredovanje. Lahko pa je tudi obratno - če je nenatančen, zamudi samo enkrat ali dvakrat ali naredi kar koli narobe, ga že čakajo kovčki v prvem pristanišču in znajti se mora, kakor ve in zna.

Levji delež delavcev za več različnih ladjarjev prihaja s Filipinov, saj gre za revno državo, poleg tega pa so ti ljudje zelo poslušni, pridni in nerazvajeni delavci. Ladjarji delavcem običajno po opravljenem poskusnem obdobju izdajo pogodbo za devet mesecev, kar pomeni, da ljudje delajo neprekinjeno devet mesecev, nato so doma tri mesece in nato spet pridejo za devet mesecev na ladjo. Takšno življenje imajo nekateri po 5, 10, 15 ali več let, nato pa se ustalijo.

Strogost in disciplina

Presenetila me je izjava, da ti delavci ne smejo zboleti - že po petih dneh odsotnosti od dela jih lahko čakajo kovčki, a vseeno je odvisno, za kakšen primer bolezni ali poškodbe gre. Pravijo, da delo na ladji vzljubiš in živiš ta način življenja, ali pa se ti zagnusi za vse čase. Kar se tiče delovnika, je to dejansko skoraj 24-urna razpoložljivost vsak dan. Sobarica na primer dela dopoldne, vmes ima morda kakšni dve do tri ure prosto, nato oddela še popoldanske ure, skrbi za pranje in zlaganje posteljnin. Podobno je s kuharji, natakarji, delavci v kazinojih in podobno. So pa vsi neverjetno prijazni, stara dunajska šola pozdravov in postrežbe je nekaj samoumevnega. Zaposleni ne smejo nikoli prvi ogovoriti gosta. Vedno se samo odzivajo. Zelo stroga pravila so tudi glede morebitnega osvajanja - nikoli se delavci ne smejo zaplesti z nobenim turistom. Med seboj so sicer lahko v razmerju, a to ne sme vplivati na delo. Če se za delo na ladji prijavlja par, ladjar to ob začetku dela potrdi, a velike težave nastanejo, če se med delovnim razmerjem razideta oziroma se med njima pričnejo spori.

Po drugi strani je prednost življenja in dela na ladji ta, da si lahko delavec prihrani vso plačo. Stroškov za hrano, bivanje, obleko tako rekoč ni. Morebitni stroški so le kakšni izleti. Povprečna plača? Natakarji in sobarice dobijo povprečno okrog 800 evrov, kakšni boljši kuharji več; nekoliko več dobijo tudi nekateri strokovnjaki za elektriko, računalništvo, zdravniki, IT-jevci in podobno. Res je sicer tudi, da natakarji in sobarice dobijo daleč največ osebnih napitnin, tako da v povprečju njihov dohodek lahko nanese tudi do tisoč evrov neto.

Možnost spoznavanja ljudi iz celega sveta

Dobra stran križarjenja je možnost mednardnih poznanstev, saj boste na križarki srečali ljudi iz prav vsega sveta. Seveda je spet odvisno od poti križarke, a kakor koli pogledamo, bodite brez skrbi - ob bazenu ne bo samo Slovencev in Hrvatov. Če ste komunikativni, vam torej poznanstva z vsega sveta ne uidejo. Mnogi si to obliko dopusta privoščijo predvsem takrat, ko potrebujejo wellness počitnikovanje, vsesplošen počitek, le kakšen izlet ali dva in nekaj novega, eksotičnega in drugačnega.

Kakšne so torej cene?

V Sloveniji je kar nekaj agencij, ki ponujajo križarjenje, niso pa hkrati tudi organizatorji izletov v mestih, kjer so postanki. Zato mnogi Slovenci neposredno preko tujih organizatorjev in agencij zakupijo ponudbo, nekateri pa poiščejo slovenske agencije, ki so samo posredniki in nudijo skupinske odhode ter imajo tudi slovenskega vodiča v določenem terminu križarjenja. Cene križarjenja so zelo različne, odvisno od termina, destinacije, števiao dni. Cenejša so križarjenja v zimskem času. V zgodnjem ali poznem jesenskem obdobju lahko v osmih dneh Sredozemlje vidite že za okoli 400 evrov.

V spodnji fotogaleriji vas vabimo na podrobnejši sprehod po križarki Costa Deliziosa. Opremljenost križark se razlikuje od ladjarja do ladjarja. Vsaka križarka ima nekakšno rdečo nit - ena je npr. bolj cirkuška, druga se nagiba k grškim božanstvom, spet tretja je lahko bolj svečana in elegantna in jo spremljata npr. le dve kombinaciji barv in podobno. Ker je bila ta Costa Deliziosa prisidrana v Benetkah, smo si ogledali še to mesto.

Tanja Mojzer