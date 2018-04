Rekorden obisk v Kranjski Gori, smuka na Kaninu in Voglu vse do maja

Na Rogli beležijo eno najuspešnejših zimskih sezon v zadnjih letih. Od začetka sezone, lanskega 1. decembra, so do 25. marca letos našteli skoraj 198.000 smučarjev, kar je nekaj manj kot šest odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Foto: MMC RTV SLO

Več smučarjev kot lansko sezono so v letošnji našteli tudi v Smučarskem centru Cerkno, kjer sezono ocenjujejo kot uspešno. Gostili so nekaj več kot 90.000 smučarjev in tako sledijo strateškim smernicam podjetja, ki predvidevajo, da bodo v obdobju treh let dosegli številko 100.000 smučarjev. Foto: MMC RTV SLO

Tudi na Krvavcu so z zagonom naprav 24. novembra lani zabeležili enega najzgodnejših začetkov zimske sezone v 60-letni zgodovini. Kljub dobrim snežnim razmeram pa vreme smučišču ni bilo preveč naklonjeno, še posebej ne v času počitnic. A so hkrati na sončne dni beležili rekordne obiske, zato lahko sezono vseeno ocenijo kot dobro. Foto: BoBo

V Kranjski Gori 2. aprila zaključujejo smučarsko sezono 2017/2018, ki je bila "izredno intenzivna in dolga", saj so smučišče odprli že 24. novembra lani. Foto: MMC RTV SLO/Kaja Sajovic

Smučišča zadovoljna z obiskom

1. april 2018 ob 21:05

Kranjska Gora - MMC RTV SLO, STA

Večja slovenska smučišča so zadovoljna z obiskom v iztekajoči se zimski sezoni. Med drugim so rekorden obisk v obdobju od osamosvojitve države zabeležili v Kranjski Gori. Glede na veliko količino snega bodo predvidoma vse do prvih dni maja obratovale naprave na Kaninu in Voglu, medtem pa se vsa smučišča že intenzivno pripravljajo na poletno sezono.

Na Kaninu in Voglu smuka vse do začetka maja Kljub vsemu so na Kaninu z obiskom zadovoljni, a ocenjujejo, da bi bil ta glede na zgodnji začetek sezone bistveno boljši, če bi imeli več lepega vremena. Na Kanin so do zdaj prepeljali okoli 23.500 smučarjev s slovenske in približno 19.500 smučarjev z italijanske strani.

Za iztekajočo se smučarsko sezono je značilno, da se je marsikje začela že zelo zgodaj. Prvi so naprave zagnali na Kaninu 10. novembra lani, dan kasneje na Voglu. Vse od takrat je bila zima radodarna s snegom in mrazom, a je bilo tudi veliko muhastega vremena, ko so bili žičničarji primorani prekiniti obratovanje. Prav zaradi slabega in tudi zelo mrzlega vremena so imela vsa večja smučišča slabši obisk od pričakovanj v času februarskih šolskih počitnic.

"V primerjavi z lansko celotno sezono, ko smo prepeljali 20.000 smučarjev z naše strani in približno toliko z italijanske strani, smo povečali promet za več kot 30 odstotkov. Z obiskom smo zadovoljni, saj smo povečali povprečno število obiskovalcev iz lanskih 210 na letošnjih 315 na dan," je pojasnil v. d. direktorja javnega zavoda Sončni Kanin Marijan Skornišek.

Na Kaninu je trenutno še več kot šest metrov snega, zato računajo, da bo smučarska sezona trajala vse do 6. maja. Medtem se že pripravljajo na poletno sezono, za katero upajo, da se bo trend rasti obiska nadaljeval. Med drugim načrtujejo novo ferato, odprtje planinskega doma Petra Skalarja in nove kolesarske poti.

Tudi na Voglu načrtujejo, da bodo naprave obratovale še preko prvomajskih praznikov. In če bo do takrat še nekaj sončnih dni, "lahko letošnjo sezono ocenjujemo kot eno izmed uspešnejših v zadnjih letih", so za STA navedli v družbi Žičnice Vogel Bohinj. Do zdaj so našteli že skoraj 100.000 smučarjev, kar je v primerjavi z enakim lanskim obdobjem za 35 odstotkov več.

Glede na že najavljene turistične prihode skupin so dobri tudi že obeti za poletno sezono na Voglu, a je tudi poleti obisk odvisen od vremena. Poleti bodo poseben poudarek dali osvežitvi in popestritvi gostinske ponudbe. Tudi letos bodo uredili kolesarski park, zip line, jahanje s poniji in pripravili več zabavnih prireditev, napovedujejo na Voglu.

V Kranjski Gori rekorden obisk

V Kranjski Gori 2. aprila zaključujejo smučarsko sezono 2017/2018, ki je bila "izredno intenzivna in dolga", saj so smučišče odprli že 24. novembra lani. December in januar sta bila za smuko vremensko ugodna meseca, manj pa počitniški februar, v katerem je bilo kar 18 dni slabega vremena. V drugi polovici meseca marca zanimanje za smuko v Kranjski Gori že tradicionalno upade in se glavnina smučarjev preusmeri na visokogorska smučišča in na počitnice na morju, so sezono opisali v družbi RTC Žičnice Kranjska Gora.

Kljub temu so v tem času našteli več kot 220.000 smučarjev in so z obiskom zadovoljni, saj je bil za to smučišče rekorden v samostojni državi Sloveniji. Lansko sezono so našteli nekaj več kot 188.200 smučarjev.

Tudi v Kranjski Gori trenutno že intenzivno potekajo priprave na poletno sezono. Opravljajo generalni remont na sedežnici Vitranc 1, ki jo bodo ponovno odprli v petek, 20. aprila letos, ko načrtujejo tudi odprtje kolesarskega parka in poletne sezone na smučišču. Hkrati bodo takrat v Kranjski Gori gostili evropsko kolesarsko konferenco, v poletni sezoni pa tudi več kolesarskih dogodkov. Upajo na dobro poletno sezono število poletnih obiskovalcev blizu številki 40.000.

Na Cerknem bodo odprli kolesarski park

Več smučarjev kot lani so v letošnji našteli tudi v Smučarskem centru Cerkno, kjer sezono ocenjujejo kot uspešno. Gostili so nekaj več kot 90.000 smučarjev in tako sledijo strateškim smernicam podjetja, ki predvidevajo, da bodo v obdobju treh let dosegli številko 100.000 smučarjev. V lanski sezoni so imeli nekaj čez 88.000 smučarjev, je pojasnil vodja prodaje in trženja v Hotelu Cerkno Uroš Žajdela. V Cerknem so smučarske proge za to sezono zaradi slabe vremenske napovedi zaprli minulo sredo.

Pred vrati je poletna sezona. Pospešeno se pripravljajo na odprtje kolesarskega parka, ki bo 1. maja. Poleg že obstoječe športno-zabavne ponudbe, med drugim supanja na 1300 metrih nadmorske višine, bodo letos odprli letno drsališče pred restavracijo Alpska Perla, dokončali družinsko kolesarsko tematsko progo, v sodelovanju s Kolesarskim klubom Črn trn bodo organizirali kolesarske kampe in omogočili tečaje potapljanja na akumulacijskem jezeru Lom.

Na Krvavcu ob sončnih dneh rekordni obiski

Tudi na Krvavcu so z zagonom naprav 24. novembra lani zabeležili enega najzgodnejših začetkov zimske sezone v 60-letni zgodovini. Kljub dobrim snežnim razmeram pa vreme smučišču ni bilo preveč naklonjeno, še posebej ne v času počitnic. A so hkrati na sončne dni beležili rekordne obiske, zato lahko sezono vseeno ocenijo kot dobro, so pojasnili v družbi RTC Krvavec.

Gledano na celotno sezono so z obiskom zelo zadovoljni, zabeležili so več kot194.000 obiskovalcev. Lanska sezona je bila sicer krajša od letošnje, v njej so imeli nekaj več kot 185.000 obiskovalcev. Na Krvavcu bodo sezono zaključili predvidoma 8. aprila.

Medtem so v polnem teku priprave na poletno sezono, za katero že vrsto let dopolnjujejo ponudbo. Zadnja leta so vlagali predvsem v razvoj aktivnosti za družine in v kolesarski park, kjer bodo letos prav tako razširili ponudbo. Junija načrtujejo odprtje nove kolesarske proge Jezerca, ki bo potekala od Hotela Krvavec prek slikovite Kriške planine in se na Jezercih priključila progi Muci. Spust bo dolg 12 kilometrov in bo eden najdaljših v Evropi. S to in še drugo ponudbo v poletni sezoni pričakujemo nadaljnjo rast števila obiskovalcev.

"Naravnost odlično" v gorskem centru Golte

Smučarska sezona 2017/2018 je bila za gorski center Golte "naravnost odlična", so veseli v družbi Golte. Od 2. decembra lani, ko so zagnali naprave, so našteli več kot 65.000 smučarjev, minulo sredo pa je bil 115. obratovalni dan smučišča v tej sezoni. Načrtujejo, da bodo obratovali vse do 8. aprila. V celotni lanski zimski sezoni je sicer smučišče Golte obiskalo dobrih 55.400 smučarjev.

Medtem se na Golteh intenzivno pripravljajo na poletno sezono. Načrtujejo dodatno športno in kulinarično ponudbo, z vodenimi aktivnostmi v naravi širijo tudi nabor storitev za dobro počutje.

Smučarska sezona na zahodnem delu Pohorja, na Kopah, je bila po ocenah družbe Vabo, ki je najemnik smučišča, dobra, čeprav je bilo mnoge vikende in med počitnicami slabo vreme. Zabeležili so več kot 115 smučarskih dni in več kot 79.000 smučarjev, kar je za 30 odstotkov več kot v lanski sezoni. Smučišče bo obratovalo do velikonočnega ponedeljka, 2. aprila.

Tudi na Kopah se že pripravljajo na poletno sezono, ki jo s širitvijo ponudbe krepijo v zadnjih letih. Uradni začetek poletnega dogajanja načrtujejo za soboto, 26. maja, je pojasnil direktor družbe Vabo Boštjan Paradiž.

Na Rogli ena najuspešnejših sezon

Na Rogli beležijo eno najuspešnejših zimskih sezon v zadnjih letih. Od začetka sezone, lanskega 1. decembra, so do 25. marca letos našteli skoraj 198.000 smučarjev, kar je nekaj manj kot šest odstotkov več kot v enakem obdobju lani. "Z obiskom smo zadovoljni, saj smo dnevno v povprečju gostili kar 1721 smučarjev," so pojasnili v družbi Unitur. Smučišče Rogla bo obratovalo do vključno 2. aprila.

V prihodnjih tednih načrtujejo intenzivnejše priprave na poletno sezono. Za poletje med drugim pripravljajo nadgradnjo doživljajske ponudbe za družine, pripravo programov, ki bodo temeljili na zdravih, zelenih in aktivnih doživetjih, poudarek bo tudi na kulinariki s poudarkom na tradiciji okoliških krajev v kombinaciji s sodobnimi trendi zdravega prehranjevanja.

Na Mariborskem Pohorju dober obisk smučišča

V mariborskem javnem podjetju Marprom, ki je upravljavec žičniških naprav na Mariborskem Pohorju, so z rezultati v iztekajoči se zimski sezoni zadovoljni. Predvsem v februarju je bil obisk na Pohorju zelo dober, odprte so bile vse smučarske proge, s katerimi upravlja Marprom.

Skupno število smučarjev v sezoni znaša blizu 200.000, ocenjujejo v družbi, ki je prodala več kot 1700 sezonskih vozovnic in več kot 84.000 različnih dnevnih in večdnevnih vozovnic, kar je več kot lansko sezono, so pojasnili v Marpromu.

Smučarjem 1. aprila ponujajo brezplačno dnevno smuko, s tem dnem začenjajo tudi s predprodajo sezonskih vozovnic za prihodnjo sezono. V dneh zatem bo smučišče obratovalo glede na vremenske in druge pogoje. V prvi polovici aprila načrtujejo odprtje kolesarskega parka, kjer v poletni sezoni pričakujejo številne kolesarje.