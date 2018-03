Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 6 glasov Ocenite to novico! Največ ruskih turistov k nam pride prav zaradi ponudbe zdravilišč in dobrega počutja ter zdravilne mineralne vode. Foto: BoBo Lani se je na turistični borzi v Moskvi predstavilo 1.624 razstavljavcev iz 182 držav in regij. Sejem je obiskalo 28.035 obiskovalcev, 90 odstotkov jih je bilo iz Rusije. Foto: Reuters Dodaj v

Rusi nagradili Slovenijo za najboljšo zdraviliško destinacijo

Ruski gostje cenijo turistično ponudbo v Sloveniji

13. marec 2018 ob 17:30

Moskva - MMC RTV SLO, STA

Slovenija svoje turistične bisere te dni predstavlja na turistični borzi Moscow International Travel & Tourism (MITT). Na njej je med drugim prejela nagrado za najboljšo zdraviliško destinacijo med razstavljavci.

MITT je eden največjih in najpomembnejših dogodkov za turistično industrijo v Rusiji in baltskih državah, so poudarili na Slovenski turistični organizaciji (STO). Pod okriljem organizacije se te dni v Moskvi predstavlja 17 slovenskih turističnih destinacij in podjetij, osrednji partner nastopa pa je destinacija Rogaška. Slovenski razstavni prostor se razteza na 120 kvadratnih metrih površine.

"Rusija je v letu 2017 za Slovenijo predstavljala enega ključnih trgov s 25,2-odstotno rastjo turističnih prihodov in 33-odstotno rastjo prenočitev glede na leto prej," je poudarila direktorica STO-ja Maja Pak.

Ruski gostje Slovenijo zaznavajo kot destinacijo, drugačno od množičnega turizma. Tisti, ki so Slovenijo obiskali, jo vidijo kot zeleno destinacijo s skrbjo za naravno okolje, z bogato zdraviliško ponudbo in ponudbo dobrega počutja, ki gostu zagotavlja počitek in sprostitev v naravi. Prav tako ruski gostje našo deželo doživljajo kot odprto, gostoljubno in do družin prijazno destinacijo, kažejo raziskave.

Največ prihodov in prenočitev ruskih gostov v Sloveniji so turistični delavci našteli v zdraviliških občinah, saj največ ruskih turistov k nam pride prav zaradi ponudbe zdravilišč in dobrega počutja ter zdravilne mineralne vode. Na drugem mestu so obmorske občine, ki jih Rusi tudi na splošno najraje obiskujejo, na tretjem mestu pa gorske občine in Ljubljana. Kar 87 odstotkov ruskih gostov je med oddihom v Sloveniji prebivalo v hotelih.

Udeležba na turistični borzi sicer ni edina dejavnost, ki jo ima STO v načrtu letos na ruskem trgu. "Tudi letos bomo na tem trgu znova izvedli digitalno kampanjo, s katero smo bili v preteklih letih izjemno uspešni, prav tako čez vse leto v Sloveniji gostimo ugledne in vplivne ruske novinarje ter izvajamo študijska potovanja za ruske turistične agente in organizatorje potovanj. Prednost Slovenije na tem ciljnem trgu so tudi dobre letalske povezave," je še dodala Pakova.

K. K.