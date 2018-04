S slovenskih letališč največ potnikov v Veliko Britanijo in Nemčijo

Adria Airways je lani prepeljal 1,21 milijona potnikov

19. april 2018 ob 11:57

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Prek ljubljanskega, mariborskega in portoroškega letališča je lani potovalo 1,69 milijona potnikov, kar je 20 odstotkov več kot leta 2016. Najbolj se je povečalo število potnikov med Slovenijo in Nizozemsko.

Po podatkih državnega statističnega urada so največ potnikov našteli na ljubljanskem letališču, in sicer 1,68 milijona potnikov, kar je za petino več kot leto prej. 93 odstotkov vseh potnikov je lani potovalo z rednimi leti - največ na relacijah med Slovenijo in Veliko Britanijo (16 odstotkov) ter Slovenijo in Nemčijo (15 odstotkov).

Največjo rast števila potnikov v zadnjem letu pa so opazili na relacijah med Slovenijo in Nizozemsko, kjer se je promet več kot podvojil. Največji upad so po drugi strani zabeležili na relacijah med Slovenijo in Srbijo, in sicer za šest odstotkov.

Na rednih letih je 60 odstotkov potnikov potovalo med ljubljanskim letališčem in letališči znotraj Evropske unije, 40 odstotkov potnikov pa je potovalo na relacijah med ljubljanskim letališčem in letališči držav zunaj EU-ja.

Največ čarterjev v Grčijo in Tunizijo

Pri posebnih (čarterskih) letih, ki po podatkih statističnega urada predstavljajo okrog sedem odstotkov celotnega števila potnikov, je največ potnikov potovalo na relacijah med Slovenijo in Grčijo (40 odstotkov) ter Slovenijo in Tunizijo (12 odstotkov). Največjo rast med posebnimi leti so zabeležili na relacijah med Slovenijo in Egiptom, kjer se je promet potnikov po upadu leta 2016 povečal za več kot šestkrat, največji upad pa na relacijah med Slovenijo in Islandijo, kjer je promet potnikov padel za tretjino glede na leto 2016.

Na posebnih letih je 55 odstotkov potnikov potovalo na relacijah med ljubljanskim letališčem in letališči znotraj EU-ja, 45 odstotkov pa na relacijah med Ljubljano in letališči zunaj Unije.

Letalski prevoznik Adria Airways je lani prepeljal 1,21 milijona potnikov, kar je 17 odstotkov manj kot leto prej.

Rast prometa blaga je bila na vseh treh slovenskih mednarodnih letališčih 18-odstotna, na letala so naložili ali z njih razložili 12.293 ton blaga. Na ljubljanskem letališču se je promet z blagom povečal za 16 odstotkov na 12.025 ton, velika večina pa ga je bila prepeljanega z rednimi leti. Adria Airways je prepeljala 28 odstotkov več blaga, in sicer 1.828 ton.

A. P. J.